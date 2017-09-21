Dolunay 13. yeni bölüm fragmanı: Nazlı'nın gözyaşları

Başrollerini Özgecan Gürel ile Can Yaman'ın paylaştığı Dolunay dizisi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. En son 19 Eylül Salı günü ekrana gelen dizinin son bölümünde Nazlı’nın korktuğu şey başına geldi. Nazlı'nın Ferit'ten sakladığı büyük sır beklemediği bir anda ifşa oldu. Her şeyin yolunda gittiği bölümde final sahnesi şok etkisi yarattı. Şimdi ise gözler yeni bölümde!





Dolunay yeni bölüm fragmanında Nazlı'ya çok kızgın olan Ferit, her şeye rağmen duygularını kontrol etmekte zorlanıyor. Tüm bu olan bitene rağmen onu sevmeye devam etse de ona bir ceza vermesi gerektiğini düşünüyor. Ferit’i tamamen kaybettiğini düşünen Nazlı ise gözyaşlarına boğuluyor.



SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Ferit ve Nazlı artık beraber çalışmak zorundadır. Ferit ve Nazlı artık beraber çalışmak zorundadır. Birbirlerine karşı olan duyguları ve zıt karakterleri bu beraberliği daha zorlu bir hale getirir. Deniz Ferit'in bu girişiminden rahatsız olmuştur. Nazlı'nın tepkisini çekmeden Ferit'le savaşmanın yollarını aramaya başar. Ferit ve Nazlı yakınlaştıkça Demet Hakan'dan uzaklaşmaktadır. Karısının bu tavrından rahatsız olan Hakan karanlık yüzünü daha çok göstermeye başlar.