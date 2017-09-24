Dolunay 13. bölüm 2. fragmanı: Affetmek en zor şey

Dolunay dizisinin 13. bölümüne dair yeni görüntüler yayınlandı. İlk fragmanda Nazlı’nın gözyaşlarına, Ferit’in ise duygusal sözlerine tanık olan izleyiciler, Dolunay yeni fragmanıyla daha detaylı ipuçları edindi. Her şeye rağmen Nazlı’nın yanında olduğu görülen Ferit, duygularını saklamak ta zorlansa da, Nazlı’yı kolayca affetmeyecek gibi görünüyor. En son 19 Eylül Salı günü ekrana gelen dizinin son bölümünde Ferit, eline geçen zarfla gerçekleri öğrendi. Ferit’in tüm bu olanlara rağmen aşkının peşinden gidip gitmeyeceği Dolunay 13. bölümünde belli olacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Ferit ve Nazlı artık beraber çalışmak zorundadır. Birbirlerine karşı olan duyguları ve zıt karakterleri bu beraberliği daha zorlu bir hale getirir. Deniz Ferit'in bu girişiminden rahatsız olmuştur. Nazlı'nın tepkisini çekmeden Ferit'le savaşmanın yollarını aramaya başar. Ferit ve Nazlı yakınlaştıkça Demet Hakan'dan uzaklaşmaktadır. Karısının bu tavrından rahatsız olan Hakan karanlık yüzünü daha çok göstermeye başlar.