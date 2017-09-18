Dolunay 12. yeni bölüm fragmanı: Deniz'i alt üst eden manzara

Dolunay dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizinin son bölümünde artık bambaşka bir yola gittiğini düşünen Nazlı, yeniden Ferit ile yan yana geldi. Dolunay 12. bölüm fragmanı bu gelişmenin ardından neler olacağına dair ilk tüyoları verdi. Yarın akşam yayınlanacak bölümde Ferit ve Nazlı artık beraber çalışmaya başlıyor. Ferit’in bu girişiminden rahatsız olan Deniz, şahit olduğu manzarayla alt üst oluyor. İşte tüm bu gelişmeleri ve daha fazlasını gözler önüne seren Dolunay yeni bölüm fragmanı!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Ferit ve Nazlı artık beraber çalışmak zorundadır. Birbirlerine karşı olan duyguları ve zıt karakterleri bu beraberliği daha zorlu bir hale getirir. Deniz Ferit’in bu girişiminden rahatsız olmuştur. Nazlı’nın tepkisini çekmeden Ferit’le savaşmanın yollarını aramaya başar. Ferit ve Nazlı yakınlaştıkça Demet Hakan’dan uzaklaşmaktadır. Karısının bu tavrından rahatsız olan Hakan karanlık yüzünü daha çok göstermeye başlar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit, Nazlı’nın sakladığı sırrı bulmaya çalıştı. Ferit Nazlı’nın bir sır sakladığından emindi. Sevdiği kadını kendinden uzaklaştıran bu sırrı bulmak için elinden geleni yaptı. Nazlı hayallerine bir adım daha yaklaştı. Coşkuyla restoranı için hazırlık yaparken beklenmedik olaylar yüzünden işler hiç de planladığı gibi ilerlemedi. İstanbul'dan uzaklaşmalarını gerektirecek bir gelişme ile Nazlı ve Ferit’in ilişkisi farklı bir boyuta taşındı. Nazlı’nın Ferit’e karşı olan tutumu Deniz’i cesaretlendird. Alya ise bu yakınlaşma karşısında kozlarını oynamaya hazırdı.