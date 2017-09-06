Dolunay yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Yaz sezonunda başlayan renkli dizinin 10. bölümü dün akşam yayınlandı. Saklamak zorunda kaldığı gerçeklerden dolayı Ferit’e duygularını bastıran ve işten ayrılmak isteyen Nazlı’nın duygusal gel gitler yaşadığı Dolunay son bölümüne final anı damga vurdu. Nazlı’yı bırakmamak için uzun süre her yolu deneyen Ferit, Deniz’in sözleri ardından kararından vazgeçti. Şimdi ise gözler yeni bölümde! Peki Dolunay 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?



Dolunay yeni fragmanı yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜM ÖZETİ



Nazlı, Ferit’ten kaçarken Deniz’e sığınıyor. Nazlı’nın istifasına Ferit karşı atakla cevap vermiştir. Nazlı Ferit’ten kaçmaya çalıştıkça Ferit onu yakınında tutmanın yollarını aramaktadır. Bir yandan da bu kaçışın altında yatan asıl nedeni araştırmaya başlar. Nazlı için alan gittikçe daralmaktadır. Ferit’in ilgisinden saklanmak istedikçe Deniz’e sığınır. Deniz arkadaşça olan bu ilişkiyi kendi lehine çevirmek için fırsatları değerlendirir. Demet ve Hakan şirketteki yerlerini sağlamlaştırmaya çalışmaktadırlar. Ferit’in bütün itirazlarına rağmen kendilerine çok güçlü bir destekçi bulacaklardır.