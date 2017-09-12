Dolunay 11. bölüm 2. fragmanı heyecanlandırdı

Başrollerini Özge Gürel ve Can Yaman’ın paylaştığı Dolunay’ın 11. bölüm 2. fragmanı izleyicileriyle buluştu. Sevilen dizinin her 2 fragmanında da dikkat çeken detaylar yer alıyor. Dolunay il k fragmanında Nazlı’nın duş sahnesi heyecan dozunu artırırken; 2. fragmanda Ferit’in sorusu merak uyandırdı. İşte tüm bu gelişmeleri ve daha fazlasını gözler önüne seren Dolunay 11. bölüm fragmanları!

Ferit Nazlı’nın bir sır sakladığından emindir. Sevdiği kadını kendinden uzaklaştıran bu sırrı bulmak için elinden geleni yapar. Nazlı hayallerine bir adım daha yaklaşmıştır. Coşkuyla restoranı için hazırlık yaparken beklenmedik olaylar yüzünden işler hiç de planladığı gibi ilerlemez. İstanbul'dan uzaklaşmalarını gerektirecek bir gelişme ile Nazlı ve Ferit’in ilişkisi farklı bir boyuta taşınır. Nazlı’nın Ferit’e karşı olan tutumu Deniz’i cesaretlendirir. Alya ise bu yakınlaşma karşısında kozlarını oynamaya hazırdır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı’nın istifasına Ferit karşı atakla cevap verdi. Nazlı Ferit’ten kaçmaya çalıştıkça Ferit onu yakınında tutmanın yollarını arıyordu. Bir yandan da bu kaçışın altında yatan asıl nedeni araştırmaya başladı. Nazlı için alan gittikçe daralıyordu. Ferit’in ilgisinden saklanmak istedikçe Deniz’e sığındı. Deniz arkadaşça olan bu ilişkiyi kendi lehine çevirmek için fırsatları değerlendirir. Demet ve Hakan şirketteki yerlerini sağlamlaştırmaya çalışıyordu. Ferit’in bütün itirazlarına rağmen kendilerine çok güçlü bir destekçi buldu.