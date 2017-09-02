Dolunay 10. bölüm 2. fragmanında sözleşme krizi

Dolunay dizisinin 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Son bölüm finaliyle hafızalarda soru işareti bırakan ve yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenen Dolunay’ın her iki fragmanında da dikkat çeken detaylar var. İşten çıkmak isteyen Nazlı, eline geçen sözleşmeyle büyük bir şok yaşar. Deniz ise özgürlüğüne kavuşması için ona teklifte bulunur. Elindeki 100 bin TL’lik sözleşmeyi kullanan Ferit, zor da olsa bir karar verir. İşte Dolunay dizisinin yeni bölümünden ilk görüntüler ve son bölümü hatırlamak isteyenler için kısa bir özet!







Ferit'le aynı ortamda bulunmak Nazlı için gittikçe daha zor olmaya başladı. Bir yandan Ferit'e karşı duyguları diğer yandan sakladığı sır onu sıkıştırdı. Ferit Nazlı'nın hareketlerine bir anlam veremezken onun Deniz'le olan yakınlığından da rahatsız olmaya başladı. Nazlı artık bir karar vermek zorunda kaldı. Deniz ise Nazlı'ya karşı daha cesur davranmaya başladı. Bundan en çok etkilenen Alya oldu. Asuman Demet'in beklediğinden daha dişli çıktı. İkili bundan sonra kartlarını açık oynadı.