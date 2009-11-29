Doludizgin

MaÃ§ta Ä°brahim Toraman sakatlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± oynamazken, Tello son dÃ¶rt dakikada formsuz Nihat' Ä±n yerine oyuna girdi. AklÄ±m almÄ±yor maalesef, Nihat' Ä±n neredeyse 90 dakika sahada kalmasÄ±na. Mustafa Hoca deÄŸil eminim Nihat' Ä±n eÅŸi bile sabredemezdi. Hep diyorum Nihat Kahveci ile oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tÃ¼m maÃ§larda bir kiÅŸi eksik oynuyoruz.. Hele de Tabata da oyundaysa o zaman dokuz kiÅŸiyiz..

Cemal ErbaÅŸ yazÄ±yor

Ä°brahim KaÅŸ, Toraman' Ä± neredeyse aratmadÄ± ve gÃ¼zel bir asistle gecenin iyileri arasÄ±nda oldu. Zorunlu deÄŸiÅŸiklik Bobo' nun sakatlanmasÄ± ile Nobre' nin oyuna girmesiyle oldu.. Nobre halen tatilde.. KeÅŸke Hoca Batuhan' a gÃ¶rev verseydi diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden edemedim..Bobo ile Ã¶ne geÃ§en Kartal ilk yarÄ±nÄ±n sonlarÄ±nda Bobo ile bir gol daha buldu. Ofsayt ile alakasÄ± olmayan bir pozisyonda verilen bu karar maalesef skorun daha fazla olmasÄ±nÄ± engelledi. Bir yanlÄ±ÅŸ kararda Ernst' e verilen ofsayttÄ±. Yan hakemler inanÄ±lmaz kÃ¶tÃ¼ maÃ§ yÃ¶nettiler bu gece.. BÃ¼nyamin hocanÄ±n ise RÃ¼ÅŸtÃ¼' ye verdiÄŸi sarÄ± kart tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r..Â ÂLigde sekizde sekiz yapan BeÅŸiktaÅŸ dolu dizgin yoluna devam ediyor.. Bu takÄ±m bugÃ¼n belki iyi oynamadÄ± ama yakalanan fÄ±rsatlar deÄŸerlendirilse en az 4 olurdu..Tebrikler BeÅŸiktaÅŸ..Â