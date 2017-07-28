 Dolu ve fırtınanın ardından oluşan hasar belirginleşti

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan dolu ve fırtınayla birlikte etkili olan sağanak yağmur adeta hayatı felç etmişti. Fırtınanın dinmesinin ardından hasar boyutu da ortaya çıktı. Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi, Karlıdere Caddesinde bir çok evin dış yüzeyi ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle hasar oluştu. Evlerin ve park halindeki birçok aracın ise camları kırılırken, ağaçların ise fırtına etkisiyle yol kenarlarına devrildiği görüldü.



Libadiye Caddesi üzerindeki bir mobilya dükkanın camları kırılırken, vitrinin de ise hasar oluştuğu görüldü. Uzundere sokakta bulunan bir köfteci dükkanının bodrum katındaki imalathanesini ise su bastı. Belediye ekipleri vidanjör aracıyla sular tahliye edilmeye çalıştı.