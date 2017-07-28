MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Dolu ve fırtınanın ardından oluşan hasar belirginleşti

    Dolu ve fırtınanın ardından oluşan hasar belirginleşti

    Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL (DHA)
    28 Temmuz 2017 - 06:55Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 06:55

    İSTANBUL’da akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağmurun dinmesin ardından meydana gelen hasar boyutu da ortaya çıktı. Üsküdar’da dolu nedeniyle birçok ev ve işyerlerinin camları kırılırken, dış yüzeylerinde hasarlar oluştuğu görüldü. 

    İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan dolu ve fırtınayla birlikte etkili olan sağanak yağmur adeta hayatı felç etmişti. Fırtınanın dinmesinin ardından hasar boyutu da ortaya çıktı. Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi, Karlıdere Caddesinde bir çok evin dış yüzeyi ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle hasar oluştu. Evlerin ve park halindeki birçok aracın ise camları kırılırken, ağaçların ise fırtına etkisiyle yol kenarlarına devrildiği görüldü.

     Dolu ve fırtınanın ardından oluşan hasar belirginleşti
    Libadiye Caddesi üzerindeki bir mobilya dükkanın camları kırılırken, vitrinin de ise hasar oluştuğu görüldü. Uzundere sokakta bulunan bir köfteci dükkanının bodrum katındaki imalathanesini ise su bastı. Belediye ekipleri vidanjör aracıyla sular tahliye edilmeye çalıştı.

     

    Etiketler: dolu , dolu yağışı , fırtına , hava durumu , İstanbul
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri