Dolu bu hale getirdi: 5000 feet'te korku dolu anlar

ATLASGLOBAL Hava Yollarının İstanbul-Ercan seferini yapan yolcu uçağı Atatürk Havalimanıdan kalkışından kısa bir süre sonra doluya yakalandı. Yağan dolu yağışı nedeniyle uçağın kokpit camları çatlarken, Radom olarak adlandırılan burun kısmı hasar gördü.

İstanbul-Ercan seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanından havalanan Airbus A320 tipi uçak kalkışından kısa bir süre sonra 5 bin feette dolu yağışına yakalandı. Yağış nedeniyle uçağın ön kokpit camları çatladı. Bunun üzerine Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçen pilot geri dönüş için izin istedi. Dolu yağışına yakalanan uçak Atatürk Havalimanına iniş yaparken, uçakta Radom olarak adlandırılan burun kısmında ciddi hasar meydana geldi. Dolu yağışına giren kokpit camları çatlayan uçağın pilotu taksi yolunda yandaki camlara bakarak ilerledi.

LEFKOŞA- İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’naÿ(THY) ait yolcu uçağının kokpit camı, İstanbul semalarındaykenÿdolu isabet etmesi sonucu çatladı. Kulenin yönlendirmesiyle Çanakkale Havaalanı’na iniş yapan uçaktaki yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. YolculardanÿŞakir Bahadır, yaklaşık 2 saat havada kaldıklarını belirtip, "Bir ara, herhalde uçak denize inecek dedik" dedi.

Ercan Havaalanından bugün saat 16.15te, 183 yolcusuyla İstanbul’a gitmek için havalanan THY’ye ait ’TK 969’ sefer sayılı Airbus A321 tipi Balıkesir isimli yolcu uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı’na inişe geçeceği sırada dolu ve fırtınaya yakalandı. Dolunun isabet ettiği uçağın kokpit camı çatladı. Pilot, kulenin yönlendirmesiyle burnunda hasar meydana gelen uçağın yönünü Çanakkale’ye çevirdi. Uçak, Çanakkale Havaalanı’na iniş yaptı.

Yolcuların ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yolculardanÿbir kısmı karayolu ile İstanbula giderken, bir kısmının ise Çanakkalede çeşitli otellerde misafir edileceği belirtildi.

’UÇAK DENİZE İNECEK HERHALDE DEDİK’

Uçaktaki yolculardan 40 yaşındaki Şakir Bahadır, İstanbul Havaalanı’na yaklaştığımız zaman bize dediler ki; 10 ile 15 dakika arası gecikme olacak. 15 dakika oldu, 20 dakika oldu. Uçak alçalmaya başlar gibi oldu. Ama alçalamadı. Baya bir döndük, türbülansa girdik. Bir ara dedik, herhalde uçak denize inecek. Uçak denize inmedi. Uçağın üzerine baya dolu yağdı. İki saate yakın havada kaldık dedi.

KKTC BAKANI HAVAALANINA GELDİ

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Çanakkalede bulunanÿKKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile birlikte havaalanına gelerek, uçağın durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı, yolculara geçmiş olsun dileklerini iletti. KKTC Bakanı Berova, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bugün bizi İstanbuldan Çanakkaleye burada Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı kamplarda kalan öğrencilerimizi görmek amacıyla gelmiştik. Ancak bu üzücü olayla karşılaştık. Başta Sayın Valim ve ilin tüm yetkilileri bu zara gören uçak ve yolculara yardım etmek için sefer olmuşlar. Biz de Sayın Valimle buraya gelerek uçağın halini gördük. Gerçekten yolcuların çok zor saatler atlattıkları uçaktan veÿuçağın üzerindeki hasardan belli. Böyle bin afet durumunda hiçbir yolcunun burnunun kanamadan zararsız bir şekilde Çanakkaleye inebilmeleri de ayrı bir güzellik. Yolcularımız durumu gayet iyi. Gayet sağlıklılar" dedi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Ercan Havaalanı'ndan kalkan ve Lefkoşa-İstanbul seferini yapan "TK969" sefer sayılı Airbus A321 tipi "Balıkesir" isimli uçağı, dolu nedeniyle kokpit camının çatlaması üzerine Çanakkale'ye acil iniş yaptı.

UÇAKLAR İNEMEDİ

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı’na inemeyen Türk Hava Yolları’nın 13 uçağı başka meydanlara yönlendirildi.

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Atatürk Havalimanı’na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, kalkış yapmak isteyen uçaklar da bir süre kalkış için onay bekledi.

Şiddetli yağışın etkili olduğu dakikalarda Atatürk havalimanına inemeyen Türk Hava Yollarının (THY) 13 tarifeli uçağı da başka meydanlara yönlendirildi.

Diğer meydanlara yönlendirilen tarifeli uçuşlar şu şekilde yer aldı:

KONTEYNER UÇAĞA ÇARPTI

“TK1866 sefer sayılı Roma- İstanbul, TK2649 sefer sayılı Bingöl-İstanbul, TK2693 sefer sayılı Muş-İstanbul ve TK2667 sefer sayılı Şırnak-İstanbul seferleri Tekirdağ meydanına yönlendirilirdi. Ayrıca TK2685 sefer sayılı uçağı Batman-İstanbul seferi Antalya’ya, TK1756 sefer sayılı uçağı Lizbon-İstanbul seferi İzmir’e, TK2655 Erzincan-İstanbul seferi Ankara’ya, TK2515 Bodrum- İstanbul seferi Ankara’ya, TK343 Bişkek-İstanbul seferi Ankara’ya, TK80 San Francisco seferi Ankara’ya, TK787 Telaviv-İstanbul seferi İzmir’e, TK6306 Maastrıcht-İstanbul kargo seferi İzmir’e ve TK969 Ercan- İstanbul seferi Çanakkale’ye yönlendirildi.”

Öte yandan, TK 1063 sefer sayılı İstanbul- Lublijana uçağına taksi yaptığı esnada bir konteyner rüzgardan fırlayarak hasar verdi. Uçak tekrar park sahasına geri döndü.

