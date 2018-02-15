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    Dolmabahçe Sarayı önünde hareketli dakikalar

    İstanbul DHA
    15.02.2018 - 15:13 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı önünde üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklette yangın çıktı.

    Beşiktaş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet önünde seyreden kamyonete çarptı. Yerde sürüklenen motosiklet bir süre sonra alev alev yandı. Kaza, Beşiktaş Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe Sarayı önünde meydana geldi.

    Anıl Özışık'ın kullandığı motosiklet Beşiktaş istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden kamyonete çarptı. Motosiklette bulunan iki kişi yola savrulurken yerde sürüklenen motosiklet daha sonra alev aldı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan motosiklet itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası motosiklet kullanılamaz hale geldi.

    Dolmabahçe Sarayı önünde hareketli dakikalar
    Dolmabahçe Sarayı önünde hareketli dakikalar
    Dolmabahçe Sarayı önünde hareketli dakikalar

    Etiketler: Son dakika , Dolmabahçe Sarayı , Yangın
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