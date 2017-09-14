Doların gözü Merkez Bankası'nda

Dolarda küresel güçlenme eğilimi ve buna paralel gelişmekte olan ülke para birimlerinde görülen değer kaybıyla 3.46'lı seviyelere yükselen dolar/TL'de bugün Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı açıklamaları ve ABD verileri takip edilecek.

TCMB'nin bugün saat 1400'da sonuçlarını açıklayacağı Eylül ayı PPK toplantısında politika faizi ile koridorunun alt ve üst bantları ile geç likidite penceresi (GLP) faizini sabit tutması, ortalama fonlama maliyetinin de bu ay yüzde 12 civarında seyrini sürdürmesi bekleniyor.

Reuters'ın 17 kurumun katılımı ile yaptığı ankete katılan tüm kurumlar Eylül'de kısa vadeli faizlerin sabit tutulmasını bekliyor. (Full Story)

Bankacılar faiz oranlarında değişiklik beklemedikleri için PPK metninde yer alan görüşlerde yapılabilecek değişikliklere odaklanacaklar.

Öte yandan bankacılara göre PPK'nın ardından ise piyasalarda yön belirleyebilecek gündem maddesi ise ABD'de açıklanacak Ağustos ayı enflasyon verileri ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları olacak. Fed'in bir sonraki faiz artırım zamanına ilişkin ipuçları için izlenecek veriler TSİ 1530'da açıklanacak.

Küresel piyasalarda dolardaki yükseliş, işlemcilerin Fed'in para politikasını kademeli sıkılaştırma hızını sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin ipuçları için günün ilerleyen saatlerine açıklanacak tüketici enflasyon verisine odaklanmalarıyla sınırlandı.

Irma Kasırgası ve Kuzey Kore gerilimine ilişkin endişelerle geçen hafta yen karşısında 10 ayın dip seviyesini gören dolar bu hafta risk iştahının ve ABD hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle değer kazandı.

Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokratlarla ve Cumhuriyetçilerle vergi kesintisi planlarına ilişkin belirsiz ancak yenilenen umutlardan destek buldu.

Dün akşam saatlerinde 3.45'in üzerine çıkan dolar/TL TRYTOM=D3 bu sabah da yükselişini sürdürerek güne 0856'da 3.4650/3.4670 seviyesinde işlem gördü.

Kur hafta başında 3.40'ın altına inerek Aralık 2016'dan beri en düşük seviyelere gerilemiş ancak gerek küresel gerekse lokal nedenlerle bu seviyelerde kalıcı olamamıştı.

Sepet bazında TL aynı saatte 3.7896/3.7921, euro/TL ise 4.1142/4.1172 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL'deki yükselişe karşın bankacılara göre TL hala gelişmekte olan ülkeler arasında getiri avantajını da koruyor.

TCMB'nin uyguladığı likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ve bu yılın başlarında yüzde 8.30'lu seviyelerde olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti CBTWACF= yüzde 12.00 civarında seyrini sürdürüyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.65 seviyesinde gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 10.65 oldu. Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.60 seviyesinde gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 11.62 oldu.