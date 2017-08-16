Doların gözü Fed tutanaklarında

ABD'de dün beklentilerin üzerinde gelen perakende satış verisi sonrası dolarda güçlenme ve CHP milletvekili Mustafa Akaydın hakkında soruşturma açıldığı haberinin ardından 3.55'e kadar yükselen dolar/TL, bu sabah 3.53'lü seviyelerde hareket ediyor.

Piyasalar akşam saatlerinde açıklanacak olan Fed'in Temmuz toplantısına ilişkin tutanaklarını bekliyor. Yatırımcılar tutanaklarda faiz artışlarının zamanlaması ve Fed'in Eylül ayında yapılacak toplantısında bilançosunu daraltmaya başlayacağını açıklayıp açıklamayacağı hakkındaki hakkında ipuçlarını arayacak.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurtdışında ise saat 1200'de euro bölgesi gayri safi yurtiçi hasıla, saat 1530'da ABD yeni konut inşaatları ve inşaat ruhsatları verileri açıklanacak.

Dolar, dünkü güçlü ABD perakende satış verisinin ardından elde ettiği kazanımların çoğunu korudu. Beklentileri aşan ABD perakende satış verisi ekonominin üçüncü çeyrekte ivme kazanacağına işaret ederken ve Fed'in bu yıl faizleri tekrar artırabileceği beklentilerini canlı tuttu.

Bunun üzerinde dolarda başlayan değerlenme gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybına neden olmasıyla dolar/TL de yükseldi.

Öte yandan dolar/TL'de dün 3.55'e varan ani yükselişte CHP'li Akaydın'a soruşturma açıldığı haberinin de etkili olduğu belirtildi.

Bankacılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir soruşturma açılması ihtimaline yönelik endişelerin piyasada bir baskı unsuru olduğunu belirtiyor. Bu çerçevede Kılıçdaroğlu'nun tutuklanma ihtimali ile ilgili medyada yer alan köşe yazısı ve haberlerin etkisine dikkat çekerek, Akaydın'a yönelik soruşturmanın da bu kapsamda piyasaları baskıladığını söylediler.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Akaydın hakkında 15 Temmuz darbe girişimini "tiyatro" olarak nitelendirdiği açıklamasının ardından soruşturma başlattı. (Full Story)

Piyasaların gündemindeki bir diğer konu olan Kuzey Kore tarafında ise lider Kim Jong Un ABD'ye ait Guam adasına doğru füze fırlatma kararını ertelerken, ABD'nin tavrını bir süre daha izleyecek. Washington ise diyalog kurulmasının Kim'e bağlı olduğunu söyledi.

Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerilimin tırmanmaya ara vermesiyle piyasalar da nispeten sakinleşti. Krizin seyri açısından ABD ile Güney Kore'nin 21 Ağustos'ta başlayacak olan askeri tatbikatı yakından izleniyor.

Dün saat 1721'de 3.5432/3.5439 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 0842'de 3.5360/3.5380 seviyesinde işlem görüyor.

Dün aynı saatte 3.8440/3.8447 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.8435/3.8454, 4.1469/4.1479 seviyesindeki euro/TL ise 4.1511/4.1534 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.83 seviyesinde gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 10.86 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.75, valörde son işlemde yüzde 11.78 seviyesinde gerçekleşti.