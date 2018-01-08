Doları olanlar dikkat...Haftaya böyle başladı

Dolar/TL, Türkiye'ye özgü devam eden risklere karşın, küresel piyasalardaki iyimserliğin etkisiyle Ekim sonundan beri en düşük seviyelerdeki aşağı yönlü

seyrine devam ediyor.

Önceki haftayı 3.7450 civarında tamamlayan dolar/TL, bu sabah güne 3.7378/3.7410 seviyesinden başladı.Dolar fiyatları gün içerisinde en düşük 3.7326 seviyesini görürken, saat 9.36 itibarıyla 3.7404 seviyesinde hareket etti.

Dolardaki zayıf seyir aralarında TL'nin de yer aldığı gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki iyimser seyrin ana belirleyici konumunda.

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Bugün iç piyasada Kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ve Aralık ayına ilişkin Hazine nakit dengesi verileri takip ediliyor. Her iki verinin de piyasada belirleyici olması beklenmiyor. Dış piyasalarda ise Almanya Kasım ayı sanayi siparişleri ve Euro bölgesi perakende satışlar izleniyor. Dış verilerin de TL üzerinde belirleyici olması beklenmiyor.

DOLAR ENDEKSİ DİP SEVİYELERDE

Asya borsaları, Wall Street'in 10 yıldan uzun bir süredir sergilediği en iyi ilk hafta performansını izleyerek tarihi zirvelere yaklaştı. Ekonomik büyümenin hızını koruyor oluşu ve güçsüz enflasyon piyasalardaki risk iştahını artırıyor.

Dolar, Fed'in bu yılki kaç defa faiz artıracağı beklentilerinde değişiklik yaratmayan Cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin ardından başlıca para birimleri karşısında üç buçuk ayın dip seviyesinin üzerinde tutundu.

Doların altı önemli para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks bugün, 2 Ocak'ta gördüğü ve 20 Eylül'den bu yana dip seviye olan 91.75'in hemen üzerinde 92 civarında bulunuyor.

TÜRKİYE RİSKLERİ KÜRESEL RİSK İŞTAHI NEDENİYLE FİYATLANMIYOR

AB, ABD ile ilişkilerin, ABD'deki dava sürecinin ve bunun Türkiye ekonomisi ve şirketlerine olası etkileri izlenmeye devam ederken; küresel risk iştahındaki kuvvetli artış TL'de bu risklerin fiyatlanmamasına neden oluyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta sonuçlanan Hakan Atilla davasıyla ilgili olarak gerekirse ABD'ye karşı dava açılabileceğine işaret ederek, şu anda Halkbank'ın dava açma yetkisi olduğunu söyledi.

ABD'de İran yaptırımlarını ihlal etmekle yargılanan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla, geçen hafta "İran'a dönük ABD yaptırımlarını ihlale yardımdan" suçlu bulundu.

Daha önce defalarca davayı "hukuka aykırı" bulduğunu açıklayan Ankara, jürinin kararını "Türkiye'nin içişlerine müdahale" olarak değerlendirmişti.

Öte yandan son dönemde AB ile ilişkileri yumuşatma yönünde atılan adımlar da piyasalarda takip ediliyor.

Türkiye ve Almanya'nın dışişleri bakanları Ankara'nın darbe sonrası tasfiyeleri ve Türkiye'deki Alman vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle bozulan ilişkilerin düzeltilmesi için tüm adımları atmakta mutabık kaldı ancak iki başkent arası görüş ayrılıklarının sürdüğünü de ortaya koydular.

TAHVİL BONO PİYASASI

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 11.78 valörde son işlem yüzde 11.77 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.33 oldu.