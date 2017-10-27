Dolarda yükseliş sürecek mi?

Dolar kuru dünyada güçlenmeye devam ediyor. Dün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 60 milyar Euro’luk varlık alımını Ocak 2018’den itibaren Eylül 2018’e kadar 30 milyar Euro’ya indireceğini açıklaması ve ABD Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın vergi reformunu kolaylaştıracak bütçe tasarısının kabul edilmesiyle dolar yükselişini hızlandırdı. Dolar/TL en yüksek 3.8433 seviyesini görürken, saat 11.35 itibarıyla 3.8288 seviyesinden işlem gördü. Euro aynı dakikalarda 4.4566 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.1637 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL’DE TREND YÖNÜNÜ YUKARI MI ÇEVİRDİ?

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Küresel piyasalarda, Dolar güçlenmeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump’ın sürdürdüğü vergi reform çalışmalarına yönelik geçtiğimiz hafta ABD Senatosundan geçen 2018 mali yılına ilişkin 4 trilyon dolarlık bütçe tasarısı dün ABD Temsilciler Meclisinde de onaylandı. Bu onayın ardından vergi reformunun demokratların desteği olmadan onaylanabileceği yönünde görüşler yer almaya başladı. Vergi reform çalışmalarının aksamadan sürmesi Doların güçlenmesini destekliyor. Diğer yandan, Fed Başkan adayı hala açıklanmadı. 3 Kasım Asya gezisi öncesinde ABD Başkanı Trump tarafından açıklanması beklenen Başkan adayının bugün açıklanması Dolar üzerinde hareketlilik yaratabilir. Adaylarla ilgili spekülasyonlar sürüyor ve en son gelen haberlerde J. Powell ve J. Taylor isimleri bulunuyor. Şimdilik, Dolar üzerinde başkan adaylarına yönelik spekülasyonlar pek fazla hissedilmiyor çünkü piyasa net sonucu görmek istiyor. Sonucun Powell olması durumunda Dolarda bir miktar yumuşama, Taylor olması durumunda ise Dolar pozitif algılanabilir. Hatta, geçtiğimiz sene Trump’ın kazanmasıyla birlikte oluşan Dolar rallisinin yeni Fed Başkanın Taylor olması halinde yaşanması muhtemel olabilir. ABD’deki gelişmeler dışında dün Avrupa Merkez Bankasının varlık alım miktarını azaltması ve süresini 2018 Eylül’e kadar uzatmasının yanında gerekli gördüğü takdirde bu süreyi uzatabileceğini ifade etmesi de Euro’nun küresel çapta değer kaybetmesine ve Dolar endeksinin de yukarı yönde tepki vermesine destekleyici oldu. ECB hala sıkılaşma politikasından uzak ve genişleyici politika kapısını açık bırakmış durumda. Bu tablo karşısında, Dolar endeksi kazançlarını genişletti ve bu sabah 95 sınırını zorlamaya başladı. Gün içerisinde, ABD’den açıklanacak GSYIH rakamları karşımıza çıkıyor. Büyüme verilerinin bir önceki çeyreğe göre olumlu bir tablo çizmesi durumunda ise Dolarda pozitif bir algı oluşturabilir. Zayıf bir verinin ise Dolarda sınırlı negatif bir harekete neden olabileceğini söyleyebilirim çünkü bunun arkasında ABD’de yaşanan kasırgalardan dolayı Fed üyelerinin 3. çeyrekte büyümede ivme kaybının yaşanabileceğini belirtmiş olmaları, piyasaları bu duruma hazırlamış oldu. Dolayısıyla, verinin etkisinin sınırlı kalabileceğini belirtmekteyim" şeklinde değerlendirdi.

Karadağ şunları ekledi: "Doların güçleniyor olması, gelişmekte olan ülke para birimlerini de rahatsız ediyor. GOP’lar Dolara karşı zayıf bir tablo çiziyor. Özellikle, Güney Afrika Randı ve Türk Lirasının kayıpları daha fazla çünkü her iki ülkedeki siyasi gelişmeler ülke para birimlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. TL’deki hikaye 9 Ekim tarihinden bu yana konuştuğumuz ABD –Türkiye vize krizi olarak karşımıza çıkıyor. Hala net bir sonuca varılmış değil olumlu açıklamalar gelse bile piyasa artık bunu TL üzerinde pozitif fiyatlamıyor. Bu hafta, asılsız haberlerle TL’deki kırılganlığın daha da artması USD/TL kurunun yukarı yönde tepkisini biraz daha hızlandırdı. Türkiye’ye yönelik risk algısında da bozulma başladı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS rakamı vize krizinin gündeme geldiği dönemdeki seviyenin üzerine yükseldi. Vize krizinin çıktığı dönem bile CDS en yüksek 182 puanları aşamamışken bu hafta 192 puana doğru sıçradı. Özellikle, bu haftaki asılsız haberler Türkiye’ye yönelik risklerin artmasını tetiklemiş durumda. Dolayısıyla, bu süreçte haber akışları yakından takip edilmeli. Piyasalar artık risklerin ne yönde şekilleneceğini merak ediyor ve her iki ülke arasındaki kriz sonlanmadığı müddetçe TL üzerindeki baskı bir süre daha devam edebilir. Bu durumda, USD/TL kurunun geri çekilmesini sınırlı bırakabilir.

USD/TL kurunda, teknik olarak, 3.80 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği müddetçe yukarı yönde tepki vermek isteyebilir. Şuanda oldukça kritik seviyelerde bulunuyor. Teknik olarak göstergeler trend yönünü yukarı olarak desteklemeye devam ediyor. 3.8440 direncinin geçilmesi durumunda 3.90-3.91 aralığına doğru hareket devam edebilir. Geri çekilmelerde 3.75 seviyesi önemli destek.



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DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, “Dolar zaten dünyada ciddi bir güçlenmeye başlamıştı. Çok ciddi anlamda parite etkisi, dolar endeksi ve ABD faizlerinin etkisiyle dolar/TL’deki ivmenin arttığını görüyoruz. Hem Avrupa Merkez Bankası kanadından gelen haberler, ABD Temsilciler Meclisi’nde bütçe tasarısının kabul edilmesi, Siyasi haber sitesi Politico'nun haberine göre Yellen’ın yeni Fed başkanlığı yarışında yer almayacağı haberi doları güçlendirirken, gelişmekte olan ülke para birimlerine baskı olarak yansıdı. TL en çok reaksiyon gösteren para birimlerinden biri oldu. Dolarda dün yaşanan yükselişte direnç olan 3.81 seviyesi destek konumuna geldi. Dolarda 3.86 hedeflenebilir, 3.86 seviyesinin aşılmasıyla da 3.90 seviyesi görülebilir” şeklinde değerlendirdi.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ YENİ BAŞKANDA

Yatırımcıların dikkati ise hala görev süresi Şubat'ta dolacak Janet Yellen'den sonra Fed'in başına kimin geçeceğinde. Siyasi haber sitesi Politico'nun haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkez Bankası'nın (Fed) başkanlığı için yarışta son kalan adaylardan Jerome Powell ve John Taylor arasında seçim yapması bekleniyor.

Trump'ın kendi adayını Kasım başında çıkacağı Asya gezisinden önce açıklaması bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçilerin Demokratların desteğini almadan vergi oranlarını düşürme tasarısını yasalaştırmasına imkan verecek olan 2018 mali yıl bütçe tasarısını kabul etmesi, Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi liderlerin istediği vergi kısıntılarının önünün açılmasına destek oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise aylık tahvil alım miktarını azalttı ve ekonomiyi desteklemek için yıllardır devam eden aşırı gevşek para politikasının sıkılaştırmak için şu ana kadarki en büyük adımı attı. Ancak aylık tahvil alım tutarını azaltsa da ECB ekonomideki yavaşlama ihtimaline karşı alım yaptığı süreyi uzattı.

PİYASALAR BU VERİLERİ TAKİP EDECEK

14.30 Türkiye, ağustos ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, 3. çeyrek GSYH ve kişisel tüketim harcamaları

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi ekim ayı tüketici güven endeksi

TAHVİL BONO PİYASASI

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.45 seviyesinde iken dün yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 11.99'a kadar yükseldikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 11.90, valörde son işlemde yüzde 11.93 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvil ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.26, dün ise spot kapanışta ortalama yüzde 12.67, valörde son işlemde yüzde 12.61 seviyesindeydi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



