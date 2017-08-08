Dolarda sakin seyir sürüyor: 3.53 seviyesinde

Yurtiçinde bugün saat 1000'da Haziran ayı sanayi üretim verisi açıklanacak. Yurtdışında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. Genel olarak bugün sakin bir seyir beklenen piyasalarda Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma için yapılacak güven oylamasını izlenecek.

Piyasalar için bu haftanın en önemli gündem maddeleri arasında Fed politikaları açısından yön gösterici olan Cuma günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisi bulunuyor.

Asya borsaları, beklentilerin altında gelen Çin ticaret verilerinin küresel büyüme görünümüne gölge düşürmesiyle yatay seyrederken; güçlü şirket bilançolarının etkisiyle dün yeni tarihi zirvesini gören BIST-100'ün yurtdışı piyasalardaki baskının da etkisiyle bugün kazançlarını sindirmesi ve yatay açılış yapması bekleniyor.

BIST-30 endeksinin Ağustos sonu vadeli kontratları XU030c1 ilk işlemlerde yüzde 0.07 satıcılı hareket ediyor.

Oyak Yatırım'dan yapılan değerlendirmede bilançoların olumlu etkisiyle son dört gündür yükselen endekste bugün yatay açılış beklendiği ifade edilirken; Vakıf Yatırım'ın notunda da, "Asya tarafında bu sabah satış baskısı gözleniyor. Avrupa ve ABD vadelilerinde de satıcılı seyrin ön planda olduğunu görüyoruz. Global piyasalarda gözlenen satış eğilimine karşın BIST'in güne yatay başlamasını bekliyoruz" denildi.

Diğer yandan, Güney Afrika'da Devlet Başkanı Jacob Zuma için yapılacak güven oylaması gelişmekte olan ülkelerin görünümünü etkilemek suretiyle Türk mali piyasaları üzerinde etkide bulunabilir.

Küresel piyasalarda dolar, bugün Asya işlemlerinde hafif aşağıda seyrediyor ancak geçen hafta açıklanan güçlü istihdam verisiyle elde ettiği kazanımlarını koruyor. Güçlü istihdam verisi, Fed'in bu yıl faizleri artırabileceği beklentilerini korumuştu.

Dolar endeksi doların başlıca altı para biriminden oluşan sepet karşısında yüzde 0.1 düşüşle .DXY bugün 93.325'e geriledi. Yatırımcılar, Fed'in 4.2 trilyon dolarlık tahvil portföyünü ne zaman daraltmaya başlayacağı konusunda ipuçları arıyorlar.

TCMB'nin politika bileşimindeki son faizi gösteren ortalama fonlama maliyeti ise yüzde 12'nin hemen altındaki seyrini sürdürüyor. CBTWACF= Piyasaların sıkı bir politika olarak gördüğü bu bileşim TL'de carry trade için avantaj sağlıyor. Ancak dolar/TL 3.50'nin altında kalıcılık için henüz yeterli neden görmüyorlar.

Dün saat 1700'de 3.5265/3.5277 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 0906'da 3.5285/3.5311 seviyesinde.

Sepet bazında TL aynı saatte 3.8474/3.8501, euro/TL ise 4.1661/4.1693 seviyesinde.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.66, valörde son işlemde yüzde 10.66 seviyesindeydi. Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.61, valörde son işlemde yüzde 11.60 seviyesindeydi.