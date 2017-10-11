Dolarda rüzgar tersine döndü: 3.66'ıyı gördü

ABD Büyükelçisi John Bass, Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyeleriyle bir araya gelerek, Türkiye ile uzun geçmişi olan ilişkilerini bozmaya niyetleri olmadığını söyleyerek, "(Vize krizini) bir an önce geride bırakmayı umuyoruz; durumla ilgili olarak Türk hükümetiyle temaslarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bass ayrıca "ABD bağımsız bir Kürt devleti ya da koridorunu desteklemiyor; bölgedeki hiçbir faaliyetimiz bu amaca yönelik değil" dedi.

DNG Danışmanlık'tan Fatih Keresteci, "Büyükelçi Bass tansiyonu azaltıcı yönde bir açıklama yaptı diyebiliriz. Bu ise piyasada sorunun çözüleceği algısı yarattı" dedi.

TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte ise "Asıl olarak iki ABD'li basketbolcuya vize verilmesi çok önemli. Bu, Türk tarafında bir yumuşama olduğunu gösteriyor" dedi.

Hürriyet'in internet sitesinde yer alan habere göre Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye basketbol müsabakası için gelecek iki ABD'li sporcuya vize verildiğini açıkladı. ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi nedeniyle ABD'li sporcuların Türkiye'ye girişine izin verilmediği ifade edilmişti.

Bu sabah saat 0904'te 3.7000/3.7010, açıklamalar öncesi ise 3.6865 seviyesinde olan dolar/TL, 3.6630'a kadar geriledi. Dolar/TL saat 1357'de 3.6658/3.6673 seviyesinde bulunuyor.

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