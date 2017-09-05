Dolarda 'hidrojen bombası' etkisi

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de ağustos tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından 3,4175’e kadar gerileyen Dolar/TL dengesi, yılın en düşük seviyesini gördü ve daha sonra 3,42’nin üzerinde dengelendi ve haftayı 3,4201’den tamamladı.

9 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Yeni Şafak'ın haberine göre hafta sonu uluslararası piyasalardaki dalgalanmaya bağlı olarak bir miktar yükselse de dün yine 3,43’un altına geriledi. 7 Aralık 2016’dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen Dolar/TL'de hareketlilik sürüyor.

ALTIN FIRLATI

Altının ons fiyatı, Kuzey Kore’nin önceki gün yaptığı “hidrojen bombası” denemesi sonrasında dün son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel piyasalarda risk iştahının azalması ve yatırımcıların “güvenli liman” arayışının etkisiyle yılın en yüksek seviyesi olan 1.339,64 doları gördü. Bu seviye aynı zamanda 27 Eylül 2016’dan beri gördüğü en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Altının onsu için 1.350 dolar seviyesini konuşmaya başlayan analistler, bu yatırım aracı için eylül ayında dalgalı bir seyir bekliyor.

PİYASALAR SALLANTIDA

Kuzey Kore’nin “hidrojen bombası” denemesinin ardından jeopolitik risklerin artmasıyla haftanın ilk işlem gününe belli başlı ülke borsaları haftaya düşüşle başladı. Japonya’da Nikkei 225 endeksi dün yüzde 0,93 değer kaybederken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,19 düşüşle kapandı. Avrupa borsaları kayıpla açıldı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan yurt içi piyasalarda ise işlemler bugün gergin bir yurt dışı gündemiyle yeniden başlayacak.

ENFLASYON VERİSİ TAKİP EDİLECEK

Analister, Kuzey Kore'nin "hidrojen bombası" denemesinin ardından küresel piyasalarda azalan risk iştahıyla birlikte hisse senedi piyasalarının satışa döndüğünü ve doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazandığını belirterek, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yarın yurt içinde açıklanacak ağustos ayı enflasyon verisinin takip edileceğini ifade etti.

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