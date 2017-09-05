MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Dolarda 'hidrojen bombası' etkisi

Dolarda 'hidrojen bombası' etkisi

Hürriyet Haber
05.09.2017 - 07:08 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 09:37

Dolar/TL, cuma günü ABD'de ağustos tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından 3,4175'e kadar gerileyerek yılın en düşük seviyesini gördü ve daha sonra 3,42'nin üzerinde dengelendi, haftayı 3,4201'den tamamladı. Kuzey Kore'nin "hidrojen bombası" denemesi sonrasında yüzde 0,16 yükselişle 3,4258 seviyesini gören dolar/TL, 3,4395'e kadar yükseldi. En düşük seviyeleri test eden dolar 3,43 seviyesinde güne başladı. Bugün ayrıca TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisi takip edilecek.

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de ağustos tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından 3,4175’e kadar gerileyen Dolar/TL dengesi, yılın en düşük seviyesini gördü ve daha sonra 3,42’nin üzerinde dengelendi ve haftayı 3,4201’den tamamladı.

9 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Yeni Şafak'ın haberine göre hafta sonu uluslararası piyasalardaki dalgalanmaya bağlı olarak bir miktar yükselse de dün yine 3,43’un altına geriledi. 7 Aralık 2016’dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen Dolar/TL'de hareketlilik sürüyor. 

ALTIN FIRLATI

Altının ons fiyatı, Kuzey Kore’nin önceki gün yaptığı “hidrojen bombası” denemesi sonrasında dün son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel piyasalarda risk iştahının azalması ve yatırımcıların “güvenli liman” arayışının etkisiyle yılın en yüksek seviyesi olan 1.339,64 doları gördü. Bu seviye aynı zamanda 27 Eylül 2016’dan beri gördüğü en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Altının onsu için 1.350 dolar seviyesini konuşmaya başlayan analistler, bu yatırım aracı için eylül ayında dalgalı bir seyir bekliyor.

PİYASALAR SALLANTIDA

Kuzey Kore’nin “hidrojen bombası” denemesinin ardından jeopolitik risklerin artmasıyla haftanın ilk işlem gününe belli başlı ülke borsaları haftaya düşüşle başladı. Japonya’da Nikkei 225 endeksi dün yüzde 0,93 değer kaybederken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,19 düşüşle kapandı. Avrupa borsaları kayıpla açıldı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan yurt içi piyasalarda ise işlemler bugün gergin bir yurt dışı gündemiyle yeniden başlayacak.

ENFLASYON VERİSİ TAKİP EDİLECEK

Analister, Kuzey Kore'nin "hidrojen bombası" denemesinin ardından küresel piyasalarda azalan risk iştahıyla birlikte hisse senedi piyasalarının satışa döndüğünü ve doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazandığını belirterek, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yarın yurt içinde açıklanacak ağustos ayı enflasyon verisinin takip edileceğini ifade etti. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Etiketler: dolar fiyatları , dolar ne kadar , dolar TL kuru
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri