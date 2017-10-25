Dolarda gözler Merkez Bankası'nda

Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim ayı PPK toplantısında politika faizi, koridorunun alt ve üst bantları ile geç likidite penceresi (GLP) faizini sabit tutması; ortalama fonlama maliyetinin ise yüzde 12 civarındaki seyrini sürdürmesi bekleniyor.

Bir bankacı, "İç ve dış nedenlerden dolayı dolar/TL son dönemde oldukça yükseldi. Yarınki PPK'da sıkı para politikasının korunacağına dair atıfta bulunulacağı beklentisi var ki, bu da kurda yukarı hareketi sınırlıyor. Yurtdışında da yarınki ECB toplantısı beklendiği için nispeten sakin bir hava var" dedi.

ECB'nin toplantıda aşırı gevşek para politikası yaklaşımından uzaklaşmak için küçük adımlar atacağının sinyalini vermesi bekleniyor.

Dün akşam saatlerinde haber ajansları ve TV kanalları ABD'nin, Adalet Bakanlığı'ndan bir heyetin üyelerine vize vermediğini bildirdi.

Adalet Bakanlığı ise ABD'ye yapılması planlanan gezinin iki ülke arasında süregelen vize krizi nedeniyle iptal edildiğini ve bu yüzden bakanlık mensupları adına yapılmış bir vize başvurusu olmadığını belirtti.

Dolarda küresel güçlü seyir, jeopolitik riskler, ABD ile yaşanan vize sorunları, Türk bankalarına yönelik ceza haberi, içerideki siyasi gelişmeler ve yüklü ihaleler TL cinsi varlıklarda son dönemde sert fiyatlamalara neden oluyor.

Her ne kadar yetkili otoriteler yalanlasa da, banka cezaları konusundaki gelişmeler de piyasada izleniyor.

Hafta sonunda Türk bankalarının İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'den milyarlarca dolar para cezası ile karşı karşıya olduğuna dair Habertürk gazetesinde bir haber yayınlandı ancak BDDK ve yetkililer haberi doğrulamadı.

Öte yandan ABD Hazine tahvil getirileri ve dolar Cumhuriyetçi senatörlerin bir sonraki Fed başkanlığı için gösterilen adaylar arasında daha fazla sıkılaştırma yanlısı John Taylor'dan yana olduklarını bildiren haberlerin etkisiyle yükseldi.

Dün akşam saatlerinde 3.7595'e kadar yükselen dolar/TL TRYTOM=D3, bu sabah saat 0903'te 3.7416/3.7436, saat 1656'da ise 3.7310/3.7318 seviyesinde bulunuyor.

Dün 4.0885'e kadar yükseldikten sonra bu sabah 4.0710/4.0731 seviyesinde olan sepet bazında TL TRYBASKETD3= aynı saatte 4.0649/4.0674, bu sabah 4.3983/4.4015 seviyesinde olan euro/TL ise 4.4004/4.4023 seviyesinde bulunuyor.

TAHVİL FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ

Jeopolitik riskler nedeniyle artan bütçe açığının finansmanı açısından takip edilen bu haftaki Hazine ihalelerine talep nispeten düşük kaldı. Bankacılar Hazine'nin ikincil piyasada faizleri daha fazla yükseltmemek adına Ekim ayında hedeflerinin bir miktar altında borçlandığına dikkat çektiler.

Ekim ayında toplam 13.6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 16.3 milyar TL'si piyasadan toplam 19.7 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını öngörüyordu. Bu kapsamda bugünkü ihalelerden yaklaşık 11 milyar TL borçlanacağı öngörülen Hazine'nin borçlanması yaklaşık 9.6 milyar TL'de kaldı.

Hazine'nin Ekim ayı borçlanma programı çerçevesinde dün gerçekleştirdiği gösterge iki yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 12.48, değişken faizli 7 yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama fiyat 99.668 TL, gösterge 10 yıllık tahvilin yeniden ihracında ise ortalama bileşik faiz yüzde 11.66 oldu. (Full Story) (Full Story)

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.45 seviyesinde iken dün de yükseliş sürerek ortalama bileşik faiz spot kapanışta yüzde 11.62, valörde son işlem yüzde 11.67 oldu. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 11.67, valörde saat 1658'de son işlemde yüzde 11.74 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvil ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.26, dün spot kapanışta yüzde 12.42 olurken, valörde son işlem yüzde 12.47 oldu. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 12.53 seviyesindeydi.

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