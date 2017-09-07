Dolarda düşüş sürüyor: 3.41'i gördü



Küresel piyasalardaki iyimser seyre paralel dolar/TL yeni güne 3.42 seviyesinden başlarken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşmaya başlamasıyla düşüşünü sürdürerek yılın en düşük seviyesini tazeledi. Dolar kuru en düşük 3.4074 seviyesini görürken şu sıralarda 3.4100 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 4.1060 seviyesinde.

Euro/dolar paritesi 1.20 seviyesini aşarak 1.2031 seviyesinden işlem görüyor.

DOLARDA DÜŞÜŞ DEVAM EDEBİLİR

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Diğer yandan diğer EM merkez bankalarının faiz indirme furyasının da TRY’nin reel getirisi bakımından olumlu olduğunu düşünüyoruz. Brezilya Merkez Bankası (BCB) 100 baz puan faiz indirimi yaparak gecelik faiz oranını %8,25’e çekti. Rusya Merkez Bankası’nın (CBR) da 15 Eylül’de faiz indirimi yapmasının beklenmesi ile beraber TRY’nin yine carry anlamında öne çıkacağı bir ortam söz konusudur.

Söz konusu ülkelerin Merkez Bankaları, enflasyondaki düşüş kaynaklı olarak faiz indirimi yapmaktadırlar. (Brezilya’nın %2,5, Rusya’nın %3,3, Türkiye’nin %10,7) Türkiye’nin enflasyonunun çift hanelerde kalması ve Aralık’a kadar da böyle olmasının beklenmesi Merkez Bankamız’ın gerek 14 Eylül’de, gerekse de yıl sonuna kadar faiz indirimi yapması olasılığını düşürmektedir ve sıkı para politikasına devam edeceğini ortaya koymaktadır. Bu durumun da TRY’nin güçlenmesinde pay sahibi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Bu kapsamda USDTRY kurunda ana fiyat hareketlerinin aşağı yönlü olmaya devam etmesi beklentimizi korumakla beraber, 3,45 üzerinde kalıcılık veya günlük kapanış olmadığı sürece TRY’nin pozitif bölgede olacağını düşünmekteyiz. Bu kapsamda olası tepki bölgesi olarak 3,40 – 3,38 seviyelerine doğru düşüş beklentimizi carry avantajının sürmesi ve hatta artması neticesinde muhafaza etmekteyiz."