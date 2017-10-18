Dolarda 10 kuruşluk artışın faturası 700 milyon TL

Çeçen, sektörün 7 milyar dolar bankalara yükümlülüğü bulunduğunu dile getirerek “Dolarda 10 kuruşluk bir artış 700 milyon TL borcumuzun artması anlamına geliyor” dedi. Çeçen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz hafta 8. Türkiye Enerji Zirvesi’nde açıkladığı sektöre ilişkin yapılacak çalışmaların önemini vurguladı. Bakan Albayrak’ın mümkün olduğunca döviz riskinden arındırılmış bir enerji piyasası oluşturulması için hareket edildiğini aktardığını anımsatan Çeçen, “Konuşmadan benim anladığım dağıtım sektörü için düşünülen tedbirlerin odağında müşteri memnuniyeti ile kamu menfaati yer alıyor. Bakanımız, ‘kazan-kazan’ dedi. Yani hizmeti iyi sunar, kaliteyi yükseltir, müşteri memnuniyetini artırırsan, başarılı olursan ödülü hak edersin” diye konuştu.

2020’YE KADAR YENİLENECEK

Özelleştirme sonrası dağıtım şirketlerinin elektrik şebekesine büyük yatırımlar yaptığını ve bu yatırımlar 10 yılda geri döndüğü için ancak döviz kredileri ile yapıldığını söyleyen Çeçen, “Elektrik dağıtımında bu yıl 5 milyar lira yatırıma ulaşacağız. Bu yatırımlar tamamlandıkça hizmet kalitesi de memnuniyet de artacak” şeklinde konuştu. Teknolojik gelişmelerle elektrik şebekesinin de akıllandığını kaydeden Çeçen, “Takvim vermek gerekirse ‘2020’ye kadar eski şebekeyi yenileceğiz, 2020 sonrasında şebekeyi akıllandıracağız’ diyebiliriz” dedi. Cep telefonları ve bilgisayarlarda yaşanan büyük teknolojik değişimlerin elektrikte de etkili olacağına değinen Çeçen, “Gelecekte bildiğimiz elektrik işini unutacağız, 10 yıl sonra elektrikli araba almak değil de almamak yadırganacak. Herkesin çatısında elektrik üretim tesisi olacak” dedi.