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Dolar, yılın en düşüğünde

Hürriyet Haber
25 Ağustos 2017 - 21:57Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 21:57

JACKSON Hole toplantısında Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, para politikasıyla ilgili tek bir kelime etmeyince dolar tüm dünyada hızla değer kaybetti. Dolar, 3.4428 liraya gerileyerek bu yılın en düşük seviyesini gördü. Dün güne 3.48 lira seviyelerinde başlayan dolarda bankalararası piyasada son işlemler 3.4598 liradan yapıldı. Dolara karşı Euro ve Japon Yeni de değer kazandı. Euro/dolar paritesi 1.1884’e yükseldi.

Fed Başkanı Yellen, ABD’nin küresel finansal kriz sonrasında yürürlüğe koyduğu bankacılık sektörü düzenlemelerini savunarak, bundan sonra yasalarda yapılacak değişikliklerin son derece sınırlı olması gerektiğini söyledi. Yellen merkez bankasının Jackson Hole’daki konferansında yaptığı konuşmada para politikası hakkında bir değerlendirmede bulunmadı. Yellen, “Araştırmaların tamamına bakıldığında yürürlüğe geçirdiğimiz reformların temelde kredi erişimini ya da ekonomik büyümeyi sınırlamadan sektörün dayanıklılığını belirgin seviyede artırdığı görülmektedir” dedi.

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, yatırımcıların yüksek getiri arayışı içine girdiklerini belirterek “Bu durumda da gelişmekte olan piyasalar ön plana çıktı ve en yüksek reel faize sahip piyasalardan biri olarak Türkiye’nin finansal varlıkları ivme kazandı” dedi. Erkan şöyle konuştu: “Yellen’ın Jackson Hole konuşmasında para politikasına ilişkin bir ifadenin yer almadığı görüldükten sonra dolar zemin kaybetmeye başladı.”

Etiketler: Janet Yellen , dolar , gazetehaberleri
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