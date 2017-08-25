Dolar, yılın en düşüğünde

Fed Başkanı Yellen, ABD’nin küresel finansal kriz sonrasında yürürlüğe koyduğu bankacılık sektörü düzenlemelerini savunarak, bundan sonra yasalarda yapılacak değişikliklerin son derece sınırlı olması gerektiğini söyledi. Yellen merkez bankasının Jackson Hole’daki konferansında yaptığı konuşmada para politikası hakkında bir değerlendirmede bulunmadı. Yellen, “Araştırmaların tamamına bakıldığında yürürlüğe geçirdiğimiz reformların temelde kredi erişimini ya da ekonomik büyümeyi sınırlamadan sektörün dayanıklılığını belirgin seviyede artırdığı görülmektedir” dedi.

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, yatırımcıların yüksek getiri arayışı içine girdiklerini belirterek “Bu durumda da gelişmekte olan piyasalar ön plana çıktı ve en yüksek reel faize sahip piyasalardan biri olarak Türkiye’nin finansal varlıkları ivme kazandı” dedi. Erkan şöyle konuştu: “Yellen’ın Jackson Hole konuşmasında para politikasına ilişkin bir ifadenin yer almadığı görüldükten sonra dolar zemin kaybetmeye başladı.”