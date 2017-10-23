Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Dolar yeni haftaya hareketli başladı

Dolar yeni haftaya hareketli başladı

Hürriyet Haber
23.10.2017 - 08:42 | Son Güncelleme:

Dolar fiyatları, Türk Lirası karşısında siyasi belirsizliklerle birlikte 3.72 seviyesine kadar yükseldikten sonra 3.70 seviyesinin altına geriledi.

Dolar kuru, dün gece 22:40 sıralarında 3.7204 seviyesine kadar yükseldikten sonra kademeli olarak geriledi. Dolar/TL saat 08.33 itibarıyla 3.6918 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.3446 seviyesinde hareket etti Euro/dolar ise aynı dakikalarda 1.1769 seviyesindeydi.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Analistler, Türk Lirası'nın Asya seansında sert düşüşün ardından, satışların diğer gelişen piyasa paralarına yayılabileceği endişeleri ile birlikte, izlenecek para birimlerinden biri oldu. TL'de ilk işlemlerde görülen satışların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haftasonu yaptığı konuşmada ABD'ye yönelttiği eleştirilerden kaynaklandığı kaydediliyor.

Etiketler: dolar fiyatları , euro fiyatları , siyasi gerginlik
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri