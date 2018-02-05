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Dolar yen karşısında 4 günden beri ilk kez düştü

Hürriyet Haber
05.02.2018 - 09:13 | Son Güncelleme:

Dolar, hisse senetlerindeki satışın etkisiyle yen karşısında dört günden beri ilk kez düştü.

Yen, hisse senetlerinin Asya çapındaki düşüşünün etkisiyle önemli paraların tamamı karşısında değer kazandı.

ABD hisse senetleri ve hazine tahvillerinin Cuma günkü düşüşü, Asya işlemlerindeki satışta etkili oldu.

Dolar, Nikkei 225 Endeksi'nin Kasım 2016'dan beri en sert düşüşüne yönelmesiyle, yen karşısında dört günden bu yana ilk kez düştü.

ABD'de hazine tahvilleri, beklenenden iyi gelen tarım dışı istihdam verisinin etkisiyle Cuma günkü satışını sürdürdü. Cuma günkü veri, Fed'in Mart ayı toplantısında faiz artırımına gitmesine yönelik ihitmali artırdı.

Tokyo'da Ueda Harlow'dan Toshiya Yamauchi, “Hisse senetlerinde süregelen satış riskten kaçışı destekliyor ve yen için olumlu; Doları gücünü ise sınırlıyor.” dedi.

Doların önemli paralar karşsısındaki değerini takip eden Bloomberg Dolar Spot Endeksi, TSİ 08:00'de fazla değişmeyerek 1,123.74 puan oldu.

Dolar/yen paritesi yüzde 0ç15 ekside 110.00 seviyesinden alıcı buldu.

Etiketler: Dolar fiyatları , Dolar yen fiyatları
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