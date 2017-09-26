Dolarda hareketlilik sürüyor: 3.55 TL seviyesinde

Jeopolitik riskler ve küresel piyasalar yakından izlenmeye devam ederken, dün yüzde 1.78 düşen BIST-100'de ise bugün yatay bir açılış bekleniyor.

Endekste açılışın yönüne işaret eden BIST-30 endeksinin en yakın vadeli kontratları yüzde 0.27 yükselişle hareket ediyor.

Oyak Yatırım'ın notunda Kuzey Kore ve Kuzey Irak referandumu ile ilgili artan endişelerin endeksi dün baskıladığı belirtilerek, "Dünkü yüzde 1.8'lik düşüşün ardından bugün yatay bir açılış bekliyoruz" denildi.

Bugün iç piyasada ise Hazine'nin iki yıllık gösterge tahvili yeniden ihracının da izlenecek.

BU AÇIKLAMALAR İZLENİYOR

Fed Başkanı Janet Yellen'ın bugün "Büyüme Tahminleri: Temelleri Yeniden Değerlendirme" konulu açıklaması da piyasalarda izlenirken yatırımcılar bu açıklamada Fed'in Aralık faiz artışı planlarına sadık kalmayacağına dair ipuçları arayacaklar.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Ortadoğu'da istikrarsızlığı ve şiddeti artıracağı yolunda bölgesel ve uluslararası endişe yaratan bağımsızlık referandumunda oy verme işlemi tamamlandı. İptal çağrıları karşılık bulmayan Türkiye ise alınabilecek siyasi, ekonomik ve askeri önlemleri değerlendirdiğini açıkladı.

Öte yandan kurda baskıları artıran bir diğer etken ise TSK'nın dün Irak Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin de katılımı ile Silopi/Habur bölgesindeki tatbikatta üçüncü safhaya geçildiğini açıklaması oldu.

Tüm bu endişelerle 10 Eylül'de 3.40'ın altını test eden dolar/TL TRYTOM=D3 dün günü 3.53'ün altında tamamladı. TSK'nın Irak ile askeri tatbikat açıklaması ardından ise kur 11 Ağustos'tan beri ilk kez 3.55'i aştı. Gece saatlerindeki sert yükseliş ardından kur sabah 0846'da 3.5435/3.5459 seviyesinde işlem görüyor.

Hem Bağdat yönetimi hem de referandumun ayrılıkçı hareketleri güçlendireceğini düşünen Irak'ın güçlü komşuları Türkiye ve İran referandumun iptalini istiyor ve bölgede yeni çatışmaları tetikleyebileceğini belirtiyorlar. IKBY'nin başında bulunan Mesud Barzani ise bu talepleri kabul etmiyor.

Geçen haftadan bu yana referandumun yapılması kararına en üst düzeyde tepki gösteren ve iptal edilmesi çağrısında bulunan Ankara, Barzani yönetiminin referandumu gerçekleştirme kararının ardından atacağı önlemleri değerlendiriyor.

SINIR KAPISI KAPATILACAK MI?

Referanduma gitme kararının ardından Ankara'nın Kuzey Irak'a açılan sınır kapısını kapatıp kapatmayacağı, Kuzey Irak petrolünün dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan boru hattında akışı durdurup durdurmayacağı veya askeri herhangi bir adım atmayacağı merak konusu.

Başbakan Binali Yıldırım bugün yaptığı açıklamada, referandumun gayrimeşru olduğunu sonuçlarının tanınmayacağını söyleyerek, "Kuzey Irak'a karşı adımlar üç grupta ele alınacak; ekonomik, siyasi/diplomatik ve güvenlik/askeri alandaki çalışmalar" dedi.

Türkiye açısından takip edilen bir diğer küresel gelişme ise Almanya'da yapılan parlamento seçimlerini, partisinin oy kaybına rağmen yüzde 32.9 ile kazanan Başbakan Angela Merkel'in nasıl bir koalisyon kuracağı. Merkel'in iktidardaki dördüncü dönemini kırılgan bir koalisyonla geçirmek zorunda kalabileceği belirtilirken, Türkiye ilişkilerde yeni sayfa açılmasının mümkün olabileceğini de düşünülüyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.03, valörde son işlemde yüzde 10.04 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.86, valörde son işlemde yüzde 11.80 seviyesindeydi. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.89 seviyesinden gerçekleşti.

Dün günü 3.5340 seviyesinden tamamlayan dolar/TL yeni güne 3.54 seviyesinin üzerinde başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 3.5444 seviyesinden işlem görüyor. Dün akşam saatlerinde 4.2118 seviyesini görerek tarihi rekoronu kıran euro/TL ise 4.1992 seviyelerinde.

SON 1,5 AYIN ZİRVESİ GÖRÜLDÜ

Referandumu fiyatlayarak haftaya hızlı bir başlangıç yapan dolar/TL, dün 15 Ağustos’tan bu yana ilk kez 3.54 seviyesinin üzerini gördü. Güne sakin başlayan ve ilk işlemlerde 3.50 civarında hareket eden kur, ağırlıklı olarak 3.52 civarında kaldı. Kapanış saatlerine doğru hızla yükselen dolar/TL 3.5480 seviyesine kadar çıktı.

EURO/TL REKOR TAZELEDİ

Euro/TL paritesi rekor seviyesi olan 4.2118 seviyesine geldi. Parite, 2017 yılının Ağustos ayı zirvesini yinelemiş oldu.

DOLARDA YÖN NERESİ

Kurun yeniden 3,50 üzerine yerleşmeye çabaladığını belirten analistler, Türkiye’nin referanduma vereceği tepkinin belirsizlik yarattığını, piyasanın sıcak temastan korktuğunu ve bu endişenin de TL’yi zayıfl attığını vurguluyor. Teknik açıdan ise, 3,5150 üzerinde işlemlerin sürmesi halinde yukarı yönlü isteğin korunacağı kaydediliyor.