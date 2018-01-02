Dolar ve euroda yılın ilk rakamları

Geçtiğimiz yıl yaptığı zirve yolculuğu ile adından sık sık söz ettiren dolar yılı yüzde 7,69 yükselişle 3,7940 liradan tamamlamıştı. Euonun satış fiyatı ise yüzde 22,48 artışla 4,5490 liraya ulaşmıştı.
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