Dolar ve euroda yılın ilk rakamları

Dolar ve euro yeni yıla sakin bir başlangıç yaptı. Yarınki enflasyon rakamlarını bekleyen piyasada yoğun bir haber akışı bulunmuyor.

Dolar kuru ilk işlemlerin ardından 3.7840 TL'den el değiştirirken, euro 4.5470 TL oldu.