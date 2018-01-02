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Dolar ve euroda yılın ilk rakamları

Hürriyet Haber
02.01.2018 - 09:16 | Son Güncelleme:

Geçtiğimiz yıl yaptığı zirve yolculuğu ile adından sık sık söz ettiren dolar yılı yüzde 7,69 yükselişle 3,7940 liradan tamamlamıştı. Euonun satış fiyatı ise yüzde 22,48 artışla 4,5490 liraya ulaşmıştı.

Dolar ve euro yeni yıla sakin bir başlangıç yaptı. Yarınki enflasyon rakamlarını bekleyen piyasada yoğun bir haber akışı bulunmuyor.

Dolar kuru ilk işlemlerin ardından 3.7840 TL'den el değiştirirken, euro 4.5470 TL oldu.

Etiketler: Piyasa
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