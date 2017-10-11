Dolar ve euro güne nasıl başladı?

ABD ile vize krizinin patlamasıyla, kısa sürede yüzde 5.0 dolayında tırmanan ve gerginliğin azalmasıyla da eski düzeylerine doğru inişe geçen dolar yeniden 3.70 lirayı, euro da 4.37 lirayı aştı.

Yeni günün ilk işlemlerinde 3.7118 liraya kadar çıkan dolar 3.70 - 3.71 lira aralığında, 4.3841 lirayı gören euro da 4.37 - 4.38 lira aralığında hareket ediyor.



IMF’nin dün açıklanan küresel görünüm raporunda, dünya ticareti ve yatırımlarındaki artış eğilimine bağlı olarak küresel ekonomik büyüme tahminlerinin artırılması piyasalarda risk iştahını destekledi.

Bunun yanında, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve diğer bölgesel liderlerin, İspanya yüksek mahkemesinin aksi yöndeki kararına karşın toplanan Katalonya Parlamentosu’nda "bağımsızlık bildirgesi" imzalamasına karşın "bağımsızlık ilanı"nı ertelemesi de euroyu güçlendirdi.