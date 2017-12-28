Dolar ve altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Altın fiyatları güne yükseliş ile başladı.. Altın fiyatlarının bugün sabah saatlerinde 158'yı aştığı görülürken, çeyrek altın ve gram altın fiyatları merakla takip ediliyor. Piyasalarda merak edilen diğer bir konuda dolar fiyatları oldu. Peki altın fiyatlarının yükselmesinin ardından dolar fiyatları güne nasıl başladı? İşte piyasalarda son durum

Çeyrek altın fiyatları 260 lira seviyesinde işlem görürken, Cumhuriyet Altını 1063 liradan satılıyor. Gram altın fiyatları ise 158.60 liradan satılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,8110 liradan alınan dolar 3,8130 liradan, 4,5520 liradan alınan euro ise 4,5540 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8240 liradan, euro ise 4,5510 liradan satılmıştı. Uzmanlar, Güney Afrika'da iktidar partisi ANC'nin başına piyasalar açısından güvenilir bulunan Cyril Ramaphosa'nın geçmesinin Türk Lirası ile birlikte çoğu gelişmekte olan ülke para birimini desteklediğini, ancak TL'de görülen bu değerlenmeye temkinli yaklaşmak gerektiğini, kurda 3,85'in altında kalıcılık beklemediklerini ifade ediyor.