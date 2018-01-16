Dolar/TL yeniden 3.80 civarına yükseldi

Küresel piyasalarda dolar, piyasaların küresel toparlanmanın ABD büyümesini aşacağına ve ECB liderliğindeki diğer büyük merkez bankalarının gevşek para stratejisini beklenenden daha hızlı bir şekilde sıkılaştırmaya teşvik edeceğine gittikçe daha fazla güvenmesiyle değer kaybediyor.

Dolar endeksi dün Ocak 2015'ten bu yana en düşük seviye olan 90.279'u gördükten sonra bugün 90.540 seviyesinde bulunuyor.

Dolardaki değer kaybı gelişmekte olan ülke para birimlerine olan risk iştahını artırıyor. Ancak jeopolitik gelişmeler nedeniyle benzer para birimlerinde yaşanan iyimserlik TL'ye yansımıyor.

ABD önderliğindeki İslam Devleti Örgütü (İD) ile mücadele koalisyonu, Suriye'de işbirliği yaptığı milislerle birlikte 30,000 kişiden oluşan sınır güvenlik gücü kurmak için çalışma yürüttüğünü açıklarken; sınır gücünün varlığı Türkiye ile ABD arasındaki gerilimi artırdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün ABD'nin Türkiye sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu ikrar ettiğini Türkiye'ye düşenin ise bu terör ordusunu daha doğmadan boğmak olduğunu söyledi.

Suriye'de 2011'den bu yana süregelen iç savaşın az sayıda kazananı arasında ülkenin büyük kesiminde özerklik sağlamaya çalışan Suriyeli Kürt gruplar bulunuyor.

ABD'nin SDG'ye olan desteği YPG'yi terör örgütü olarak niteleyen Türkiye ile ilişkilerinde büyük baskı yaratıyor.

Bankacılar, Suriye sınırında yaşanabileceklere ilişkin endişelerin artmasının Türkiye piyasalarına da yansıdığını; dolar endeksinde yaşanan düşüşlere karşın jeopolitik endişelerin TL'de bu etkinin görülmemesindeki en önemli belirleyici olduğunu söylediler.

TL dün dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Dolar/TL dün 3.79 civarında günü tamamlarken, illikit piyasada 3.8040 seviyesi test edildi. Kur bu sabah ise güne saat 0828'de 3.7953/3.7976 seviyesinde başladı.

Sepet bazında TL aynı saatte 4.2250/4.2279, euro/TL ise 4.6547/4.6581 seviyesinde bulunuyor.

Küresel ve jeopolitik gelişmelerin yön verdiği piyasalarda bu hafta Perşembe günkü açıklanacak olan PPK kararları ve Cuma günkü Fitch'in Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesi de izleniyor.

Reuters anketine göre TCMB'nin TL'deki sert değer kaybı ile enflasyondaki yükselişin sürmesini önlemek adına Aralık ayında gerçekleştirdiği 50 baz puanlık geç likidite penceresi (GLP) ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti artışının ardından Ocak ayında kısa vadeli faizleri sabit tutması bekleniyor.

Tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.81, valörde son işlemde yüzde 11.90 seviyesindeydi. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.36 oldu.