Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Dolar/TL 'tatbikat' açıklaması ile yükseldi

Dolar/TL 'tatbikat' açıklaması ile yükseldi

REUTERS
18.09.2017 - 09:36 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 12:29

Dolar/TL Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Silopi/Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığını duyurmasının Kuzey Irak'ta gelecek hafta yapılacak referandum öncesi jeopolitik riskleri artırmasıyla yönünü yukarı çevirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, bu tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesinde operasyonların icrasına devam edildiği belirtildi.

Bir analist, "Bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında değer kaybı var ancak TL en çok kaybeden para birimi konumunda. Bunda da tatbikat haberi etkili oldu" dedi ve şöyle devam etti:

"Açıklama piyasada 'Kuzey Irak'a bir askeri harekat/operasyon olur mu' endişesi yarattı. Öte yandan global bazda geçen hafta başlayan hareket sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi paketini geçirilebilecek olması, ABD tahvil faizindeki yüksek seyrin önceki haftalara göre devam etmesi doların güçlü olmasına neden oluyor" dedi.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu düzenleneceğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı geçen hafta yaptığı referandumun düzenlenmesi halinde "bunun bir bedeli olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Cumartesi günü Başbakan Binali Yıldırım da yazılı bir açıklama yaparak, "IKBY'nin düzenlemeyi planladığı referandum, ülkemiz için bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu konuda gereken her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Bu sabah saat 0914'te 3.4370/3.4388 seviyesinde olan dolar/TL TRYTOM=D3 TSK açıklamasının ardından kademeli olarak yükselerek 3.46'nın üzerini test etti. Dolar/TL saat 1157'de 3.4589/3.4599 seviyesinde.

Bu sabah 3.7709/3.7732 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 3.7946/3.7959 seviyesinde bulunuyor.

 

Etiketler: Dolar/TL kuru , dolar ne kadar , dolar fiyatları
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri