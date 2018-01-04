Dolar/TL kurunda son durum ne? Dolar fiyatları ne oldu?

Dolar/TL yeni güne 3.78 seviyelerinde yatay başladı. Dün akşam açıklanan Fed'in Aralık ayı toplantı tutanaklarında kademeli faiz artışlarının devam edeceği mesajı verildi. Dolar/TL tutanakların ardından 3.7624'ten 3.7814'e yükseldi. Kur yeni günde de 3.77-3.78 bandında dalgalanıyor.
Ak Yatırım yolladığı bir notta Fed'in Mart ayından başlayarak 2018'de 4 faiz artırımı yapabileceğini öngördü. Kurum, yılın ikinci yarısında artırımların dolar üzerinde yukarı yönlü etki yapabileceğini ifade etti.
Bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı, yarın tarım dışı istihdam verisi de doların seyri açısından önemli olacak.