Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Dolar/TL kurunda son durum ne?

Dolar/TL kurunda son durum ne?

AA
20.09.2017 - 10:07 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 10:07

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesi güne düşüşle başlayan dolar/TL, 3,4840 seviyesinden alcı buluyor.

Dün 3,50'nin üzerini görmesine karşın bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 3,4875'ten tamamladı.

Dolar/TL, Fed'in faiz kararı öncesinde bugüne değer kaybıyla başlayarak 3,4827'e kadar geriledi. Saat 09.50 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,12 azalışla 3,4840 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 4,1830'dan, sterlin/TL de yüzde 0,05 gerileyerek 4,7115 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğunu söyledi. Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler ve ABD'deki kasırgaların ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle Fed'in eylül ve kasım ayı toplantılarında faizleri sabit tutacağı beklentisinin yüksek olduğunu belirten analistler, Fed'in ekonomiye ilişkin projeksiyonları, bilanço küçültme ile ilgili takvim ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın toplantı sonrasında yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5000 ve 3,5240 seviyelerinin önemli dirençler olduğunu belirterek, 3,4250'nin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.

Etiketler: dolar ne kadar , dolar fiyatları , dolar TL kuru
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri