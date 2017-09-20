Dolar/TL kurunda son durum ne?

Dün 3,50'nin üzerini görmesine karşın bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 3,4875'ten tamamladı.

Dolar/TL, Fed'in faiz kararı öncesinde bugüne değer kaybıyla başlayarak 3,4827'e kadar geriledi. Saat 09.50 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,12 azalışla 3,4840 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 4,1830'dan, sterlin/TL de yüzde 0,05 gerileyerek 4,7115 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğunu söyledi. Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler ve ABD'deki kasırgaların ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle Fed'in eylül ve kasım ayı toplantılarında faizleri sabit tutacağı beklentisinin yüksek olduğunu belirten analistler, Fed'in ekonomiye ilişkin projeksiyonları, bilanço küçültme ile ilgili takvim ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın toplantı sonrasında yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5000 ve 3,5240 seviyelerinin önemli dirençler olduğunu belirterek, 3,4250'nin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.



