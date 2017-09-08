Dolar ne kadar? 08 Eylül 2017 Dolar kuru

Dün günü 3.41 seviyelerinden kapatan dolar bugün de düşüşünü sürdürerek uluslararası piyasalarda 3.4010'dan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.4010 seviyesinde. Dolar dün günü 3.4120'den kapatmıştı.

Euro/TL 4.1104'den işlem görürken, euro/dolar 1.2084 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 54.72, altının ons fiyatı da 1356.44 dolardan işlem görüyor.

DOLAR, YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

Dolarda küresel güç kaybı ve TL'de yüksek getiri cazibesi ile dolar/TL dün 3.41'in altına gerileyerek yılın en düşük seviyesine gelirken, ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları sonrası euro/TL'de ise yukarı harekete neden oldu. Draghi'nin ardından euro birçok para birimine karşı değer kazanırken, dolar karşısında 1.20 seviyesini aştı.

ECB Başkanı Draghi'nin 2018-2019 için enflasyon tahminlerini aşağı revizyonu ve varlık alım programına ilişkin kararların ekim ya da aralık toplantılarında açıklanacağına dair açıklamaları ile euroya destek olurken doları baskıladığını vurgulayan analistler, döviz piyasasında mevcut eğilimin kısa vadede devam edeceğini düşünüyor.