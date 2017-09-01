Dolar/TL kuru yılın en düşük seviyesini gördü

Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, dolar/TL, güne yatay seyirle başladıktan sonra beklentilerden düşük gelen ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından 3,4176 ile yılın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL şu sıralar günlük bazda yüzde 0,80 düşüşle 3,4256'dan işlem görüyor.

ABD'de tarım dışı istihdam Ağustos'ta 156 bin artış kaydetti. Uzmanların beklentisi istihdam verisinin 179 bin seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi. Veri, bir önceki ay 209 bin düzeyinde gelmişti.

ABD'de Ağustos'ta işsizlik oranı ise yüzde 4,4 ile yüzde 4,3 olan beklentilerin üzerinde geldi.