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Dolar TL kuru haftaya nasıl başladı?

Hürriyet Haber
21 Ağustos 2017 - 09:30Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 09:30

Dolar/TL yeni haftaya uluslararası piyasalarda 3.5166 seviyesinde başladı.

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.5166 seviyesinde. Euro/TL 4.1332'den işlem görürken, euro/dolar ise 1.1751 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 52.64, altının ons fiyatı da 1285.72 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik ajandasını uygulayıp uygulayamayacağına dair endişeler ve İspanya'daki saldırı küresel piyasalara olumsuz yansırken, dolar/TL geçtiğimiz hafta boyunca 3.50-3.55 bandında hareket etti.

Bir bankacı "Dolarda global bazda değer kaybına rağmen dolar/TL'de bant hareketi devam ediyor. Bunda muhtemelen yabancı girişine karşı yerlinin döviz talebi etkili" yorumunu yaptı.

Etiketler: dolar fiyatları , dolar TL kuru , dolar ne kadar
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