Dolar TL kuru haftanın son işlem gününe nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının faiz artırımının ve sıkılaştırmacı politikaların ertelenebileceğine işaret etmesinin ardından dün 3.52'nin altını test eden dolar/TL bu sabah ise artan küresel terör tehdidinin de etkisiyle güne yükselişle başladı.

İspanya'nın Barselona şehrinde İslamcı militan olduğundan şüphelenilen bir saldırganın bir minibüsle kalabalığın arasına dalması sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti.

İslam Devleti örgütü, turistlerle dolu olan şehrin en ünlü caddesinde meydana gelen ölümcül saldırıyı üstlendi. Yetkililer, 100'den fazla yaralının olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini söyledi.

KapitalFx tarafından yayımlanan notta, "TL'nin aylık zımni oynaklığının dip seviyelerde olması itibariyle yukarı yönlü aşırı bir hareket olmasını beklemeyiz. Mevcut bandımız olan 3.52-3.54 arasında kurun konsolide olarak haftayı kapatmasını olası görüyoruz" görüşüne yer verildi.

Dün günü 3.52'nin altında tamamlayan dolar/TL TRYTOM=D3, bu sabah güne saat 0859'da 3.5242/3.5265 seviyesinde işlem görüyor.

Sepet bazında TL aynı saatte 3.8292/3.8320, euro/TL ise 4.1340/4.1375 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaşma eğilimi başlarken, dolar ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi gündemini yürütebilmesi konusunda endişelerin artmasıyla dalgalandı. Öte yandan, Barselona'da bir minibüsün kalabalığın arasına dalarak 13 kişinin ölümüne ve 100'den fazla kişinin yaralanmasına yol açmasının ardından piyasalardaki tedirginlik daha da arttı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.81 seviyesinde gerçekleşirken, valörde son işlem yüzde 10.77 oldu. Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.70 valörde son işlem yüzde 11.70 seviyesindeydi.