Dolar/TL kuru haftanın son gününde...

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,7450 seviyesinde dengelendi.



Dün doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak gerileyen dolar/TL, son 3 ayın en düşük seviyesi olan

3,7162'yi görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 3,7560'tan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,17 azalışla 3,7450 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 4,6610, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 5,3235'ten işlem görüyor.



Dolar endeksi, 88,4 seviyesine gerilemesinin ardından 89'un üzerinde dengelendi. Dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları sonrası avro/dolar paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek, 1,2537 ile Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyesini görse de günü 1,2412'den tamamladı. Avro/dolar paritesi bugüne artışla başlayarak 1,2445 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ABD ve İngiltere'de açıklanacak 2017 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'taki Dünya Ekonmik Forumu'nda yapacağı açıklamalar ile Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmelerin izleneceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,70'in destek, 3,7850'in de direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.



