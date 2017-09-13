Dolar/TL kuru güne nasıl başladı?

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, saat 1200'de Euro bölgesi sanayi üretimi, saat 1530'da ABD ÜFE ve çekirdek ÜFE verileri açıklanacak. Yarın ise ABD'de asıl önemli olan TÜFE verileri açıklanacak.

Piyasalarda bu haftanın en önemli gündem maddesi ise yarın açıklanacak olan PPK kararı olacak. TCMB'nin kısa vadeli faizlerde bir değişiklik yapması beklenmese de yapılacak açıklamalar izlenecek.

HSBC Portföy Stratejisti İbrahim Aksoy, Perşembe günü yüzde 11.70 civarında olan gecelik swap faizinin dün sabah yüzde 6'nın altına kadar gerilemesi ile TL'nin dün rubleden sonra en fazla değer kaybeden EM para birimi olduğunu söyleyerek, "Bankacılık sisteminde dolar kurunun 3.40 seviyesinin altına kadar gerilemesiyle marjin tamamlamak için yeterli döviz likiditesi olmaması bu piyasada TL tarafında arz fazlası oluşturdu ve swap faizleri düştü. Swap piyasasında dövizden liraya geçen yabancı yatırımcılar bu TL'yi geçici olarak Türk bankalarına veriyor ve karşılığında yine geçici olarak dolar alıyor. Dün liradaki değer kaybının neden olduğu tedirginlik swap faizlerinin yeniden yükselmesine neden olurken faiz yüzde 11.25 seviyesine kadar yükseldi. Swap faizindeki düşüş bu süre zarfında TL'nin cazibesini azaltmış görünüyor" dedi.

Aksoy, "ABD 10-yıllık tahvil faizinde yukarı yönlü hareketlerin liranın daha fazla değer kazanmasını engelleyebileceğini, 3.40 civarında dolar cinsi döviz ihtiyaçlarının karşılanabileceğini belirtiyorduk. Dolar/TL'de 3.40 seviyesine doğru olası düşüşlerde dolar cinsi döviz ihtiyaçlarının karşılanabileceğine dair görüşümüzü koruyoruz" dedi.

Dün saat 1759'da 3.4360/3.4366 seviyesinde olan dolar/TL TRYTOM=D3 bu sabah saat 0905'te 3.4270/3.4280 seviyesinde işlem gördü.

Sepet bazında TL aynı saatte 3.7661/3.7675, euro/TL ise 4.1052/4.1071 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL'deki yükselişe karşın bankacılara göre TL hala gelişmekte olan ülkeler arasında getiri avantajını da koruyor.

TCMB'nin uyguladığı likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ve bu yılın başlarında yüzde 8.30'lu seviyelerde olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti CBTWACF= yüzde 12.00 civarında seyrini sürdürüyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.61 seviyesinde gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 10.64 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.64 seviyesinde gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 10.65 oldu.