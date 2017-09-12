Dolar/TL kuru güne nasıl başladı?

TL'nin sağladığı yüksek getiri ve dolarda küresel güç kaybı nedeniyle dün 3.40 psikolojik seviyesini aşağı yönlü kıran ve dokuz ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, güne sınırlı bir yükselişle başladı.

Bankacılar küresel piyasalarda dolardaki sert değer kayıpları ve ABD faizlerindeki sert düşüşlerin ardından bir miktar toparlanma yaşandığını, bunun da kurda yeniden 3.40'ların üzerine çıkılmasına neden olduğunu belirttiler.

Yoğun veri gündeminin ardından bugün iç ve dış piyasalarda veri gündeminin hafiflediğine de dikkat çeken bankacılar bugün Hazine'nin düzenleyeceği iki ihalenin yakından izleneceğini belirttiler.

Hazine bugün 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvillerin yeniden ihracını gerçekleştirerek Eylül ayı borçlanma programına başlayacak.

Hazine Eylül ayında toplam 7.5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 9.6 milyar TL'si piyasadan toplam 11.3 milyar TL'lik iç borçlanma öngörüyor.

Hazine'nin iç borç çevrim oranının yükselmesinin ardından ihalelere gelecek talep yakından izleniyor. Hazine'nin Eylül ayı toplam iç borç çevrim oranı öngörüsü yaklaşık yüzde 151, piyasadan iç borç çevrim oranı öngörüsü ise yüzde 169 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL'deki sınırlı yükselişe karşın bankacılar TL'nin sunduğu getirinin kuru gelişmekte olan ülkeler arasında avantajını koruduğuna da dikkat çekiyorlar.

Bankacılar, diğer gelişmekte olan ülke merkez bankalarının faiz indirim eğilimi karşısında TCMB'nin henüz bir adım atmamasının TL'nin değerlenmesinde ve pozitif ayrışmasında belirleyici olduğuna dikkat çekiyorlar.

TCMB'nin uyguladığı likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ve bu yılın başlarında yüzde 8.30'lu seviyelerde olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti CBTWACF= yüzde 12.00 civarında seyrini sürdürüyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 14 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği PPK toplantısında politika faizi ile koridorunun alt ve üst bantları ile geç likidite penceresi (GLP) faizini sabit tutması, ortalama fonlama maliyetinin de bu ay yüzde 12 civarında seyrini sürdürmesi bekleniyor.

Dün 8 Aralık'tan beri en düşük olan 3.3885'e kadar gerileyen dolar/TL TRYTOM=D3 dünü 3.40 civarında tamamladıktan sonra bu sabah güne saat 0857'de 3.4110/3.4130 seviyesinde başladı. Sepet bazında TL aynı saatte 3.7447/3.7472, euro/TL ise 4.0785/4.0814 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.61, valörde son işlem yüzde 10.60 seviyesindeydi. Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.62, valörde son işlem yüzde 11.61 seviyesindeydi.