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Dolar TL kuru güne nasıl başladı?

Reuters
09 Ağustos 2017 - 09:42Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 09:42

Kuzey Kore ve ABD arasında artan gerilim piyasalar tarafından izlenirken, yurtiçinde dolar/TL'de sakin seyir sürüyor.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurtdışında TSİ 1530'da ABD işgücü maliyet ve verimlilik verileri açıklanacak.

Piyasalar için bu haftanın en önemli gündem maddeleri arasında Fed politikaları açısından yön gösterici olan ve Cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisi bulunuyor. Piyasalarda bu veriye kadar sakin seyir öngörülüyor.

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik herhangi bir tehdide "ateş ve öfkeyle" karşılık verileceğini açıklamasının ardından, Pasifik okyanusunda ABD toprağı sayılan Guam adasına füze saldırısı planlarını değerlendirmeye aldığını açıkladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerdeki gerilim finans piyasalarını etkiledi.

Dolar/TL tarafında ise 3.52-3.54 bandındaki hareket sürüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın notunda ABD'de dün açıklanan JOLTS açık iş sayısının rekor seviyeye gelmesi sonrasında küresel piyasalarda doların güçlenme eğilimi gösterdiği belirtilerek, "Dolar tarafında gözlemlenen güçlenme isteğine rağmen TL'de istikrarlı duruş ile kurda fiyatlar 3.5300 civarında gerçekleşmiştir" denildi ve şöyle devam edildi:

"Teknik olarak dolar/TL'de kısa vadede 3.5440 direnci altında başlayan negatif baskının devam ettiği görülürken, aşağıda 3.5240 ve 3.5150 seviyeleri destek olarak izlenmekte. Paritede yukarı yönlü bir istek oluşması durumunda ise 3.5355 ve sonrasında 3.5440 direnç seviyeleri sırasıyla test edilebilir."

Piyasaların izlediği bir diğer konu ise Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma için yapılan güvensizlik oylaması idi. Zuma görevine devam edecek ancak başkanı olduğu Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) bazı üyelerinin güvensizlik oyu vermesiyle siyasi olarak darbe aldı.

Dün saat 1655'te 3.5295/3.5299 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 0906'da 3.5350/3.5380 seviyesinde.

Sepet bazında TL aynı saatte 3.8426/3.8456, euro/TL ise 4.1509/4.1587 seviyesinde.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.65, valörde son işlemde yüzde 10.67 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.63, valörde son işlemde yüzde 11.65 seviyesindeydi.

 

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