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Dolar/TL kuru güne düşüşle başladı! İşte 16 Şubat dolar fiyatları

Hürriyet Haber
16.02.2018 - 08:44 | Son Güncelleme:

Dün 3,7710'dan kapanan dolar/TL haftanın son gününde 3,7598 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3,7598 seviyesinde. Dolar dün günü 3,7710'dan kapatmıştı.

Euro/TL 4.72'den işlem görürken, euro/dolar 1.2555 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 64.70, altının ons fiyatı da 1359.33 dolardan işlem görüyor.

Dolarda gözlenen küresel değer kaybı ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu havaya paralel dolar/TL’de önceki gün başlayan gevşeme eğilimi dün de devam etti. Kur, dün 3.77’nin altına indi. Buna karşın euro yükseliş sürdürerek 4.7269’la rekor kırdı.

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3 seviyesine yükselmesine ve hisse senedi piyasalarındaki yükselişe rağmen analistler, dolarda küresel negatif seyri açıklamakta zorlanıyor. Dolar/ TL’de teknik açıdan 3.7550 - 3.8500 seviyeleri takip ediliyor.

Etiketler: Dolar/TL kuru , dolar kuru , dolar fiyatları
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