Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün ABD'de ocak ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında normalleşme adımlarını hızlandırabileceği görüşlerini destekledi. Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla dolar/TL 3,8230 seviyesine yükseldi.

ABD'de dün bütçe açığına ilişkin endişelerin tekrar gündeme gelmesi dolar endeksinin 89,1 sınırına gerilemesine neden olurken, dolar/TL'de buna paralel 3,7783'e geriledi ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 3,7791'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,08 artışla 3,7820 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,22 artışla 4,7222, sterlin/TL de yüzde 0,14 yükselişle 5,3060'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kasım ayı işsizlik verileri ile TCMB'nin açıklayacağı beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere makroekonomik verilerin izleneceğini bildirdi.

Teknik açıdan 3,7550'nin önemli destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 3,85'in ise direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.



