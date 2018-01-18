Dolar/TL güne düşüşle başladı 

Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 3,79 - 3,83 bandında hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 3,8131'den tamamladı.



Dolar/TL, bugüne değer kaybıyla başlayarak saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,13 azalışla 3,8080'den alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 4,6500 seviyesinden, sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 5,2733'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,22, dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 90,8 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kararlarının, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisi ile jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,7840 - 3,7500 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 3,8360 -3,8950 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, PPK’dan faiz değişikliği beklemiyor. TCMB, PPK'nın aralık ayı toplantısında, politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde sabit tutarken, GLP borç verme faiz oranını ise yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e yükseltmişti.



