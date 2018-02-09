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Dolar/TL, güne böyle başladı

AA
09.02.2018 - 10:02 | Son Güncelleme:

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,8180 seviyesinde dengelendi.

Dün küresel piyasalarda artan oynaklığın dolar talebini artırmasının etkisiyle 3,8356'ya kadar çıkan dolar/TL, günü yüzde 0,65 yükselişle 3,8285'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 3,8180 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 4,6820, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 5,3275'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 90,5'i test ettikten sonra düşüşe geçerek günü 90,2'den tamamlamıştı. Endeks, bugün 90,3 seviyesinde yatay bir seyir izliyor.

ABD’de federal hükümet, Kongre son geçici bütçenin süresi dolmadan yeni bir bütçeyi onaylayamadığı için bu yıl ikinci kez kısmen kapandı. Analistler, küresel piyasalarda yükseliş eğilimindeki faizler ve ABD'de hükümetin kepenk kapatması nedeniyle oynaklığın devam ettiğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,85 seviyesinin direnç 3,80'in ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

Etiketler: küresel piyasalar , Dolar ne kadar , FED
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