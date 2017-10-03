Dolar/TL güne böyle başladı

BIST-100'de ise bugün gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalara süren para girişinin etkisiyle endekste pozitif bir seyir bekleniyor.

Endekste açılışın yönüne işaret eden BIST-30 endeksinin en yakın vadeli kontratları XU030c1 yüzde 0.08 düşüşle hareket ediyor.

Kapital FX'in günlük notunda, "Bugün altı majör Asya EM borsasının ortalama getirisinin artıda olması ve küresel vadeli endekslerde süregelen pozitiflikten dolayı, BİST 100 endeksinin güne enflasyon verisi öncesinde hafif pozitif başlamasını bekliyoruz" denildi.

Jeopolitik risklerin yanı sıra ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve Katalan referandumu piyasaları baskılamayı sürdürürken, dolar/TL TRYTOM=D3 11 Eylül'de gördüğü 3.39'lu seviyelerden 3.5960 ile 12 Temmuz'dan beri en yüksek seviyeyi test ettikten sonra güne saat 0842'de 3.5800/3.5820 seviyesinde başladı.

Sepet bazında TL TRYBASKETD3= aynı saatte 3.8855/3.8879, euro/TL ise 4.1909/4.1940 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılara göre bugünün en önemli gelişmesi ise TÜİK tarafından saat 1000'da açıklanacak Eylül ayı enflasyon verileri olacak.

Reuters'ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Eylül ayında medyan bazında yüzde 0.76 artış bekleniyor.

Aylık enflasyonun beklentilere paralel gelmesi halinde yıllık enflasyon yüzde 10.68'den yüzde 11.3'ün üzerine yükselmesi anlamına geliyor. Bankacılar tahminlerin üzerinde bir enflasyon verisinin tahvil/bono ve kur üzerinde satış baskısını artırabileceğini de belirtiyor.

Kısa süre önce açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) göre TÜFE'nin yıl sonunda yüzde 9.5 olacağı öngörülüyor.

TL'nin benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinin üzerinde değer kaybı yaşamasına neden olan jeopolitik riskler ve küresel piyasaların önümüzdeki dönemde de yakından izlenmeye devam ediliyor.

Bankacılar ABD'de Cuma günü açıklanacak istihdam raporunun önemine de dikkat çekiyorlar.

Küresel piyasalarda ise güçlü ABD ISM imalat endeksi verisinin Fed'in yıl sonuna kadar faiz artıracağı beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından ABD hazine tahvil getirileri yükselirken; dolar bir buçuk ayın zirvesine ulaştı.

Doların başlıca altı temel para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks .DXY 93.891 ile 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.3 artışla 93.848 seviyesinde.

Ard arda üçüncü gün yükselişini kaydetmeye hazırlanan ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirileri US10YT=RR dün yüzde 2.371 ile üç ayın zirvesine ulaştıktan sonra bugün yüzde 2.351'e yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.98 iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz yüzde 11.89 olarak gerçekleşti.