Dolar/TL 3.81 seviyesinde işlem görüyor

Jeopolitik risklerdeki artış ile dün güne sert yükselişle başlayan ancak piyasada Afrin'e dönük olası operasyonun ABD ile ilişkileri beklendiği kadar germeyeceği algısı yaratan haberin ardından gerileyen dolar/TL bu sabah 3.81 civarında hareket ediyor.

Sonrasında TL'nin kayıplarının önemli bir bölümünü geri almasıyla dolar/TL saat 17.29'da 3.7913/3.7936 seviyesinde işlem gördü. Kur bu sabah saat 09.04'te ise 3.8105/3.8120 seviyesinde bulunuyor.

Dün aynı saatte 4.2100/4.2129 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 4.2378/4.2399, dün 4.6292/4.6319 seviyesinde olan euro/TL ise bu sabah 4.6650/4.6678 seviyesinde bulunuyor.

TL dün dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Pazartesi gününü 3.79 civarında günü tamamlayan dolar/TL dün sabah 3.8335 ile Aralık sonundan beri en yüksek seviyeye yükseldi.

Uluslararası piyasalarda dolar dünden bu yana süregelen toparlanma esnasındaki kazanımlarını geri vererek başlıca para birimleri karşısında üç yılın en düşük düzeyine geriledi.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Ay başından bu yana ABD dışındaki gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştıracakları beklentisiyle gerileyen dolar endeksi dün 90.826'ya kadar yükseldikten bugün 90.113'e kadar gerileyerek Aralık 2014'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dolar daha sonra yüzde 0.07 artıda 90.460'tan işlem görüyor.

Euro ise dolar karşısındaki dünkü kayıplarını telafi ederek 1.2323'e kadar çıkarak Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra yüzde 0.05 artıda 1.2266'da bulunuyor.

Euro dün ECB'nin para politikasına dair yönlendirme metninde kısa süre içinde değişikliği yapmayacağı haberinin ardından 1.2195 dolara kadar geriledi. Ayrıca Almanya'da muhalefet partisi SPD'nin bir eyalette Başbakan Angela Merkel'in muhafazakarlarıyla yapılması öngörülen koalisyona karşı çıkması zayıflığın sürmesine yol açtı.

Küresel ve jeopolitik gelişmelerin yön verdiği piyasalarda bu hafta Perşembe günkü açıklanacak olan PPK kararları ve Cuma günkü Fitch'in Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesi de izleniyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 12.06, valörde son işlem ise yüzde 11.98 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.53 valörde son işlem ise yüzde 13.50 oldu.