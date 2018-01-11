Dolar/TL 3.79'un altında hareket ediyor

Çin'in ABD tahvil alımlarını azaltabileceğine yönelik haberlerin ardından ABD tahvil faizleri sert yükseliş kaydederken, bu durum ise küresel risk iştahında azalmaya neden oldu. Ancak Çin'in söz konusu haberin hatalı bilgilere dayandırılmış olabileceği yönündeki açıklaması piyasalarda tansiyonu düşürmüş görünüyor.

Çin Devlet Döviz İdaresi (SAFE) Çin'in ABD Hazine tahvillerinin alımını yavaşlatmayı veya durdurmayı düşündüğü yolundaki bir haberin hatalı bilgilere dayalı ve "uydurma" olabileceğini açıkladı.

Bu açıklamanın ardından ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirisi US10YT=RR, dünkü kapanış değeri olan yüzde 2.549'dan yüzde 2.5366'ya geriledi.

Bloomberg News dünkü haberinde, Çin'in geniş döviz varlığını dikkate alan Çinli yetkililerin, piyasanın kendileri için çekiciliğinin azaldığı ve ABD-Çin ticaret geriliminin arttığı bir ortamda, Amerikan hazine tahvillerinin alımının yavaşlatılmasını veya son verilmesini önerdiğini bildirmişti. Haber ABD Hazine tahvil getirilerinin 10 ayın en yüksek seviyesine yükselmesine ve doların düşmesine yol açtı. (Full Story)

Bir bankacı, "Dün akşam ABD tahvil faizleri kapanışta yüzde 2.55 seviyelerine gerilemişti, Çin'in açıklaması ise faizlerin biraz daha gerilemesine neden oldu. Çin kurumunun açıklaması, küresel risk iştahını biraz daha toparlamış görünüyor. Piyasada bugün küresel gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyri yön belirleyici olabilir. Dolar/TL'nin bugün 3.7655 seviyesinin üzerinde kalmasını bekleriz. Yukarıda ise 3.7950-3.80 direncini izleriz" dedi

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir ekonomik veri bulunmazken, saat 1630'da ABD işsizlik maaş başvuruları, ÜFE ve çekirdek ÜFE verileri açıklanacak.

Dolar/TL geçen hafta Cuma günü 3.7311 ile Ekim sonundan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bu hafta genel olarak yükseliş yönlü bir seyir izledi.

Dün 3.8070'e kadar yükselen ve saat 1650'de 3.7979/3.7997 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 0903'te 3.7878/3.7895 seviyesinde bulunuyor.

Dün aynı saatte 4.1764/4.1787 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 4.1571/4.1593, 4.5550/4.5570 seviyesindeki euro/TL ise 4.5264/4.5290 seviyesindeydi.

Öte yandan petrol fiyatlarında gözlenen yükseliş de dün TL'deki değer kaybında etkili olan unsurlardan biri oldu.

Petrol fiyatları, ABD üretimindeki şaşırtıcı düşüşün ve ham petrol stoklarının azalmasının desteğiyle yaklaşık üç yılın zirvesine yakın seyrederken, analistler piyasaların aşırı ısındığı uyarısında bulundu.

ABD hafif ham petrolünün en yakın vadeli kontratları CLc1 varil başına 63.53 dolar seviyesinde bulunuyor, dün gördüğü Aralık 2014'den bu yana en yüksek seviyesi olan 63.67 dolar seviyesine yakın seyrediyor.

Gelişmekte olan ülke para birimleri sepetinde yer alan ve Türkiye ile karşılaştırılan ülkelerin neredeyse tamamı emtia ihracatçısı. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş bu ülke ekonomilerini pozitif etkiliyor. Ancak Türkiye için tersi bir durum söz konusu.

Türkiye geçen yıl yaklaşık 37 milyar dolar civarında enerji ithalatı gerçekleşti. Bu bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 25'in üzerinde bir artışa işaret ediyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı ve uzun soluklu olması Türkiye ekonomisini dış ticaret ve cari denge kanalından olumsuz etkiliyor. Bu etki piyasalara da zaman zaman yansıyor.

Tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 11.79 seviyesinden gerçekleşirken, valörde son işlem yüzde 11.78 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanış ortalama yüzde 13.42 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 13.44 oldu.