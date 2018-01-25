Dolarda rüzgâr tersine döndü; işte sebebi...

ABD dolarının euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 diğer para birimine karşı değerini ölçen Uluslararası Dolar Endeksi, çarşamba günü itibarıyla yüzde 1,08 düşüşle 88,95 seviyesine kadar indi. Böylece, Uluslararası Dolar Endeksi 17 Aralık 2014'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

ABD doları, avroya karşı da yüzde 0,93 değer kaybederek 0,8055'e kadar indi ve 17 Aralık 2014'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

İngiliz sterlinine karşı yüzde 1,76 azalış gösteren ve 0,7016'ya gerileyen ABD doları, Japon yenine karşı da yüzde 1,21 değer kaybetti ve 108,97'ye düştü. Ayrıca, ABD doları Çin yuanına karşı yüzde 0,6 düşerek 6,3660 seviyesine, Türk lirasına karşı da yüzde 0,91 değer kaybederek 3,7329 seviyesine geriledi.

BAKAN MNUCHİN VE BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ'NÜN AÇIKLAMALARI

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), "Daha zayıf dolar bizim için ticaret ve fırsatlar açısından iyi." ifadesini kullanmıştı.

Mnuchin, uzun dönemde ise güçlü doların Amerikan ekonomisinin gücünü yansıttığını belirterek, ABD dolarının dünya genelinde temel rezerv para birimi olmaya devam edeceğine inandığını dile getirmişti.



ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, eşi ile ile verdikleri bu poz tartışmalara yol açmıştı.





Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada, dolardaki dalgalanmaya ilişkin olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın serbest kur rejimine inandığını söylemişti. Sanders, "Şu an dolar, ABD ekonomisinin iyi gitmesinden ötürü gayet istikrarlı." demişti.

Uzmanlar, Amerikan dolarında görülen değer kaybının, ABD'nin ihracat hacmini artırmayı ve dış ticaret açığını düşürmeyi hedefleyen Trump için olumlu olacağını belirtiyor.

DOLAR/TL 3.74'ÜN ALTINI GÖRDÜ

Dolarda değer kaybı ve küresel piyasalardaki pozitif havanın etkisiyle dolar/TL'de aşağı hareket devam ederken, doların küresel seyri, Afrin harekatı ve Türkiye ile ABD ilişkileri yakından izleniyor.

Dün 5 Ocak'tan beri en düşük olan 3.7326 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, bu sabah saat 09.03'te 3.7410/3.7424 seviyesinde bulunuyor.

Sepet bazında TL aynı saatte 4.1988/4.2007, dün 4.6336/4.6343 seviyesinde olan euro/TL ise bu sabah 4.6568/4.6591 seviyesinde bulunuyor.

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Yurtçinde bugün saat 14.00'de Ocak ayı PPK toplantısına ilişkin özetler, saat 14.30'da Ocak ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Yurtdışında ise saat 12.00'de Almanya IFO endeksi, saat 15.45'te ECB politika faizi, saat 16.30'da ABD işsizlik maaş başvuruları, saat 18.00'de ABD yeni konut satışları açıklanacak.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi ise dün spot kapanışta yüzde 12.07, valörde son işlemde yüzde 11.99 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz ise dün spot kapanışta yüzde 13.48, valörde son işlemde yüzde 13.36 seviyesindeydi.