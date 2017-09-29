Dolar/TL 3.56 seviyesinde işlem görüyor

Yaklaşık üç haftada yaşanan bu sert yükseliş ardından dün 3.5960 ile 12 Temmuz'dan beri en yüksek seviyeyi test eden kurda kar realizasyonu ve küresel piyasalardaki artan risk iştahına paralel bu seviyeden yönünü sınırlı aşağı çevirdi.

Dolar/TL TRYTOM=D3 dün 3.5960'a kadar yükseldikten sonra günü 3.56 civarında tamamlarken bu sabah da kurda anlamlı bir değişim görülmedi ve saat 0858'de dolar/TL 3.5614/3.5650 seviyesinde işlem gördü.

Sepet bazında TL TRYBASKETD3= aynı saatte 3.8779/3.8818, euro/TL ise 4.1941/4.1987 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılar bugün iç ve dış piyasalarda yoğun veri gündeminin takip edileceğini üçüncü çeyreğin son işlem gününde İngiltere ikinci çeyrek büyüme, Euro bölgesi Eylül ayı öncü enflasyon, Ağustos ayı ABD kişisel gelirler, çekirdek PCE, Eylül ayı Chicago PMI ve Michigan tüketici güven endeksi verileri izlenecek.

İç piyasada ise 1000'da TÜİK'in açıklayacağı Ağustos ayı resmi dış ticaret istatistikleri, 1100'da Turizm Bakanlığı'nın açıklayacağı Ağustos ayı yabancı ziyaretçi sayısı, 1200'da Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanacak ikinci çeyrek borç istatistikleri ve 1730'da yine Hazine tarafından açıklanacak üç aylık iç borçlanma stratejisi takip edilecek.

Bankacılar, jeopolitik risklerin ve küresel piyasaların yakından izlendiğini son dönemde jeopolitik risklere yakınlığı nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimlerinin de üzerinde değer kaybı yaşayan TL üzerindeki belirleyicilerin benzer gelişmeler olmayı sürdüreceğini belirttiler.

Küresel piyasalarda dolar yatırımcıların Trump yönetiminin vergi planlarına ve Fed'in para politikası görünümüne odaklanmalarıyla temel para birimleri karşısında dün gördüğü bir ayın zirvesinden geriledikten sonra yükseldi.

Doların başlıca altı temel para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks .DXY yüzde 0.1 artışla 93.155'e yükseldi ancak dün gördüğü 18 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 93.666'nın altında seyrediyor.

Dolar, Fed Başkanı Janet Yellen'in faizleri kademeli olarak artırmak gerektiğini vurgulamasının yanı sıra ABD vergi reformuna ilişkin beklentilerin canlanmasıyla haftalık bazda yüzde 1.1 yükselen endeks Aralık'tan bu yana en yüksek haftalık kazanımını kaydetmeye hazırlanıyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.08 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 10.99 oldu. Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 11.95 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 11.93 oldu.