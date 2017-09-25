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Dolar/TL 3.51 seviyesini gördü

REUTERS
25.09.2017 - 09:36 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 09:49

Kuzey Irak'ta oy verme işlemi başlayan referandumun jeopolitik riskleri artırması ve Fed'in açıklamaları ile geçen hafta 3.50 seviyesini aşan dolar/TL'de referandum süreci, Almanya seçim sonuçları ve küresel piyasalar izleniyor. 3.50 seviyesini gören dolar 3.5137'yi gördü.

Dolar/TL'de bu sabah itibariyle 3.50 civarındaki seyir sürüyor.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu kararı nedeniyle öne çekilerek Cuma günü toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu toplantılarında Türkiye'nin atacağı adımlar belirlendi.

Öte yandan hükümete sınır ötesi operasyon için verilen yetkiyi uzatan tezkere de Cumartesi günü TBMM'de kabul edildi.

IKBY Kuzey Irak'ta bugün bağımsızlık referandumu yapılacağını açıklamış, bazı bölge ülkeleriyle birlikte Türkiye de referandumun iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

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Referandumda Orta Doğu'da istikrarsızlığı ve şiddeti artıracağına ilişkin bölgesel ve uluslararası endişelere rağmen oy verme işlemi başlarken Dışişleri Bakanlığı, referandumun sonuçları bakımından Türkiye için yok hükmünde olduğunu ve Türkiye'nin kendisine yönelecek tehditler karşısında "tüm önlemleri" alacağı açıkladı.

Cuma gününü 3.50 civarında tamamlayan dolar/TL TRYTOM=D3 bu sabah saat 0858'de 3.5015/3.5030 seviyesindeydi.

Sepet bazında TL TRYBASKETD3= aynı saatte 3.8390/3.8410, euro/TL ise 4.1757/4.1789 seviyesinde.

Küresel piyasalarda ise euro, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dördüncü kez seçimi kazanması ancak aşırı sağa olan desteğin artmasıyla bölünmüş bir parlamentoyla karşı karşıya kalmasının ardından değer kaybetti.

Merkel'in Alman sınırlarını 1 milyondan fazla göçmene açtıktan iki yıl sonra göç karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'nin(AFD) yarım yüzyıldan uzun sürede parlamentoya giren ilk aşırı sağ parti olması şaşkınlık yarattı.

Öte yandan bu hafta takip edilecek bir diğer gelişme ise çalışmaları bir süredir devam eden ve 2018-2020 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program (OVP) olacak.

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak programın son rötuşlarının yapıldığını OVP'nin "bu hafta" açıklanmasının planlandığını, açıklamanın Salı günü yapılabileceğini söyledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 10.89, valörde son işlemde yüzde 10.99 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.74, valörde son işlemde yüzde 11.80 seviyesindeydi.

Etiketler: Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi , Dolar ne kadar , Euro ne kadar
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