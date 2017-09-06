Dolar/TL 3.43 seviyesinde işlem görüyor

Enflasyonun Ağustos ayında beklentilerin üzerinde gelmesi ardından dün yönünü yukarı çeviren dolar/TL bu sabah 3.43'lü seviyelerde işlem görürken, piyasalarda Kuzey Kore gerginliği ve dış veriler izlenecek.

Türkiye piyasalarının kapalı olduğu Cuma günü ABD verisinin etkisiyle 8 Aralık 2016'dan bu yana en düşük olan 3.4174'e kadar gerileyen dolar/TL dün ise enflasyon verisi sonrası 3.45'e yaklaştı. Dolar/TL bu sabah saat 09.00'da 3.4332/3.4344 seviyesinde.

Aynı saatte sepet bazında TL 3.7631/3.7648, euro/TL ise 4.0929/4.0954 seviyesinde bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ VERİLERİ

Yurt içinde bugün saat 14.30'da reel efektif kur verisi,yurt dışında ise saat 15.30'da ABD dış ticaret dengesi, saat 17.00'de ise ABD ISM hizmetler endeksi açıklanacak. Bu haftanın asıl önemli gündemi ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın yapacağı faiz toplantısı sonrası açıklamalar olacak.

Yurt içinde dün açıklanan enflasyon Ağustos'ta aylık olarak beklentilerin üzerinde artış kaydederek yıllık bazda tekrar çift haneye yükseldi. Veri sonrası TL diğer EM para birimlerinden negatif ayrıştı ancak günün kalanında dolardaki zayıflama ile kayıplarını geri aldı.

Öte yandan Bankacılar Almanya ile gerilen ilişkilerin de önümüzdeki dönemde ticareti olumsuz etkileyebileceği endişesiyle risk unsuru olmaya devam ettiğini belirtiyor.

DOLAR BASKI ALTINDA

Dolar, Kore yarımadasındaki artan gerilim ve Fed'in kıdemli yetkililerinden Lael Brainard'ın ABD'deki düşük enflasyonla ilgili uyarısının ardından baskı altında kaldı.

Kuzey Kore'nin Pazar günü şu ana kadarki en büyük nükleer testi yapmasının ardından jeopolitik gerilim sürüyor. Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler büyükelçisi dün, ülkesinin ABD'ye "yeni hediyeler" göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Fed'den Brainard ise ABD'de enflasyonun hedeflerin oldukça altında olduğunu ve bu yüzden Fed'in faiz artırımı konusunda temkinli olması gerektiğini söyledi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık yeni gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama ve valörde son işlemde yüzde 10.64 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama ve varörde son işlemde yüzde 11.61 seviyesindeydi